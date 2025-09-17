La Diputación de Cádiz recupera la calma política y aprueba por unanimidad un amplio paquete de inversiones y mejoras para la provincia

La Diputación de Cádiz ha celebrado este miércoles el Pleno de septiembre, marcado por un clima de consenso que se ha traducido en la aprobación por unanimidad de un amplio paquete de modificaciones presupuestarias, inversiones y propuestas de los distintos grupos políticos.

Cabe destacar que en la misma, Antonio Luis Rojas ha tomado posesión como diputado provincial por el Grupo Socialista y releva en el cargo a Fernando López Gil tras su paso al Parlamento de Andalucía.

En total, se han aprobado cerca de cinco millones de euros en ayudas directas, que se destinarán a reforzar el sector primario, apoyar el comercio local, modernizar instalaciones municipales y fomentar proyectos sostenibles.

En el desglose, un millón de euros se orienta a dinamizar la economía vinculada a la gastronomía, la agricultura y la ganadería. Entre las actuaciones destacan los 500.000 euros para una nueva edición de Cádiz Vale Más, los 300.000 euros al proyecto de la Fundación Aponiente, 99.000 euros para la cooperativa Las Virtudes de Conil en mejoras tecnológicas y 55.000 euros para las ferias ganadera de Benaocaz y avícola de La Barca de la Florida.

Asimismo, se han aprobado 882.000 euros para equipamientos municipales y proyectos sostenibles, entre ellos la creación de una comunidad energética en Alcalá del Valle (354.000 euros), mejoras en la eficiencia del alumbrado público de Setenil y Chipiona (158.000 euros), y reformas en el polideportivo de Vejer y el campo de fútbol de Jédula en Arcos (228.000 euros).

Entidades sociales sin ánimo de lucro

Las entidades sociales sin ánimo de lucro también se benefician de este paquete, con 224.133 euros en subvenciones. Destaca la aportación de 69.000 euros a la asociación El Carmen Inclusión de Barbate para culminar la rehabilitación de la Residencia de Adultos Nuestra Señora del Carmen para personas con discapacidad intelectual.

En el ámbito de infraestructuras, se ha aprobado el inicio de los procedimientos de expropiación forzosa necesarios para mejorar el acceso a Paterna por la carretera CA-3200 y la construcción de una senda ciclopeatonal en la carretera del Puerto Pesquero de Conil, dentro del Plan de Inversiones en Carreteras Provinciales 2025-2027.

Gran protagonismo a las carreteras de la provincia

Las mociones de los grupos políticos también han evidenciado la voluntad de acuerdo. Izquierda Unida ha logrado el apoyo unánime a sus propuestas para instar a la Junta al desdoble de la A-471, clave para la conexión Sevilla-Costa Noroeste, y para acometer mejoras urgentes en la A-373 en Ubrique.

El Grupo Socialista, por su parte, ha conseguido la unanimidad en sus iniciativas para pedir una ITV en la comarca de La Janda, la reparación integral de la autovía A-381 y la puesta en marcha de un plan urgente contra los incendios forestales, reforzado con medidas de prevención, limpieza de montes y el reconocimiento a los bomberos forestales.

El Grupo Popular ha presentado y ha obtenido el respaldo unánime a su propuesta para que los funcionarios de instituciones penitenciarias sean reconocidos como agentes de la autoridad, mientras que La Línea 100x100 ha logrado la aprobación de un acuerdo de apoyo al Memorándum post-Brexit, elaborado por el Ayuntamiento linense, con medidas en materia urbanística, fiscal, social y de infraestructuras.

Medidas de urgencia

Finalmente, por vía de urgencia, se han dado luz verde a medidas como que la Diputación, a través del Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria, asuma la gestión de expedientes sancionadores en Puerto Real, así como la ampliación de partidas para actuaciones del Plan de Inversiones DipuInver 2022.

El Pleno de septiembre deja así una imagen de consenso y estabilidad política, con la Corporación provincial alineada en la apuesta por reforzar el tejido productivo, mejorar infraestructuras y apoyar a los colectivos sociales en la provincia de Cádiz.