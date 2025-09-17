La Diputación de Cádiz aprueba el Plan AIRER con 1,7 millones para municipios con menos de 10.000 habitantes

Zahara de la Sierra, uno de los municipios que recibirán esta ayuda.

La Diputación Provincial de Cádiz ha dado este miércoles luz verde a un paquete de medidas destinadas a reforzar la prestación de servicios básicos en pequeños municipios de la provincia. En su pleno ordinario de septiembre, presidido por la presidenta Almudena Martínez, la corporación ha aprobado por unanimidad el Plan de Acciones Integradas para la Revitalización de Entornos Rurales (AIRER), con una dotación de 1,7 millones de euros.

El programa, promovido desde el Área de Planificación, Coordinación y Desarrollo Estratégico, tiene como objetivo garantizar la viabilidad de servicios mínimos en locales con menos de 10.000 habitantes que puedan verse amenazados por dificultades económicas.

En esta primera fase, Prado del Rey, Benalup-Casas Viejas y Paterna de Rivera recibirán 500.000 euros cada uno, mientras que Zahara de la Sierra contará con 200.000 euros. La financiación permitirá a los ayuntamientos afrontar con mayor solvencia la prestación de servicios esenciales en situaciones de riesgo.

Impulso para los municipios con falta de recursos

Con este acuerdo, la Diputación de Cádiz refuerza su apuesta por las infraestructuras y el sostenimiento de los municipios más pequeños, en un contexto en el que la despoblación y la falta de recursos siguen siendo dos de los principales desafíos para el medio rural de la provincia.