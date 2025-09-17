El futuro uso de El Madrugador sigue en el aire: pendiente del acta de recepción y su valoración técnica en Diputación

La finca El Madrugador, situada en El Puerto y vinculada hasta ahora al Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT), continúa sin un destino definido. En el pleno de septiembre de la Diputación de Cádiz de este miércoles se ha adelantado que, antes de adoptar cualquier decisión sobre su explotación, será necesario firmar el acta de recepción por parte de la propia Diputación y realizar una valoración técnica de las instalaciones.

El portavoz del PSOE, Javier Pizarro, ha preguntado sobre el futuro de este proyecto tras la polémica que se despertó en el último pleno. La presidenta de la institución provincial, Almudena Martínez, ha insistido en que, a partir de estos trámites anteriormente citados, el compromiso es estudiar el mejor uso posible para la finca, siempre con máxima transparencia y mediante licitación pública abierta, descartando cualquier vía discrecional.

Así, el diputado y alcalde de El Puerto, Germán Beardo, ha remarcado que el proceso «se llevará con total claridad y transparencia», subrayando que la Diputación será la encargada de pilotar el procedimiento y garantizar que todo pase por el Pleno.

Solución desde el consenso

Y es que el debate sobre El Madrugador viene de meses atrás. De hecho, el pasado 30 de julio, en un pleno extraordinario, se decidió que la finca quedara adscrita directamente a la Diputación, tras un desencuentro con el socio de Gobierno La Línea 100x100. Desde entonces, se han mantenido reuniones para acercar posturas y asegurar que el futuro de la instalación se resuelva desde el consenso.

Por ahora, el Madrugador se mantiene en una especie de 'stand by'. El desbloqueo del proyecto dependerá de los informes técnicos y de la posterior valoración económica, paso previo para definir sus posibles usos y abrir un proceso de adjudicación con garantías. Mientras tanto, la finca sigue a la espera de que se concrete su papel en la estrategia provincia de empleo y desarrollo.