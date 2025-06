Trabajadores del metal de Cádiz se manifiestan por las calles de Puerto Real

Aproximadamente, medio millar de trabajadores de las empresas auxiliares del sector del metal han recorrido las calles de Puerto Real en la manifestación promovida por la Coordinadora de Trabajadores del Metal (CTM) y CGT. Después de una mañana de piquetes en las factorías del Polígono Industrial del Río San Pedro y del Trocadero que acabó con cinco detenidos, la movilización, que había sido comunicada con antelación a la Subdelegación del Gobierno en Cádiz, transcurrió sin incidentes. Los manifestantes han reclamado mejoras en los términos pactados en el acta de acuerdo por el nuevo convenio que firmaron, el pasado viernes en el CARL, la UGT y la Femca, la patronal del metal en Cádiz. «Tenemos que aguantar porque así vamos a obligar a que se sienten en la mesa de negociación del convenio y podamos llevar la voz de los trabajadores, lo que queremos», reivindicó Manuel Balber, portavoz de la CTM.

A pesar de la tarde tan calurosa que ha azotado a la Bahía de Cádiz —el termómetro rozó los 40 º—, los trabajadores se concentraron a las 18:00 horas en las puertas de Dragados Offshore y, escoltados por numerosos efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local, emprendieron su camino hacia la plaza de Jesús, centro neurálgico de la ciudad puertorrealeña y donde les esperaban numerosos vecinos y familiares de los operarios.

El Plus Tóxico-Penoso (PPTP) para «todos los trabajadores del metal», la regulación del fijo-discontinuo o la extensión por 8 años del convenio son algunos de los puntos del texto con los que están en contra. «En el 2012 quitaron el PPTP porque no era el momento porque no había carga de trabajo y ahora es al contrario. Ahora, hay carga de trabajo; ahora, hay que arrancar el PPTP para los compañeros y compañeras del metal», manifestó Juan Antonio Guerrero, de CGT. Por su parte, Antonio Muñoz, portavoz también de este mismo sindicato, ha insistido en una de las «líneas rojas» que establece este grupo de trabajadores: «todo aquel trabajador que pase por las puertas de Navantia, Alestis o Dragados tiene que cobrar por el convenio del metal».

Manifestación en la plaza de Jesús francis jiménez

Aunque en la mayoría de las factorías de la provincia de Cádiz ya se ha vuelto al tajo, en las empresas auxiliares de la Bahía la normalidad vuelve a cuentagotas. Y así parece que seguirá en los próximos días. «Para los próximo días, a los trabajadores que quieren seguir con la huelga les vamos a decir que acudan a sus centros de trabajos y formen los piquetes informativos y siga el paro hasta que la patronal y los sindicatos mayoritarios se vuelvan a sentar y negocien lo que queremos los trabajadores», ha destacado Balber, quien ha explicado que no mantienen ningún tipo de comunicación con los sindicatos mayoritarios.

Irene Montero, Teresa Rodríguez y José Ignacio García muestran su apoyo a los trabajadores

En la manifestación convocada por la CTM y la CGT se han dado cita también varios representantes políticos de la izquierda andaluza y nacional. Irene Montero, eurodiputada y secretaria política de Podemos; José Ignacio García, portavoz de Adelante Andalucía; y Teresa Rodríguez, ex portavoz de AA, han coincidido en la marcha de los trabajadores. Antes de comenzar el itinerario, los tres dirigentes han dado declaraciones a los medios de comunicación.

«Es una huelga por lo que todo el mundo haríamos una huelga, por el pan de nuestra familia, por la mejora de sus condiciones laborales y por supuesto también por el futuro de la Bahía de Cádiz. Esta no es solamente una huelga para defender los derechos de los trabajadores del metal sino para defender una economía y la posibilidad de vidas dignas en la Bahía de Cádiz», manifestó Irene Montero, quien además ha instado «al Gobierno de España que pare de inmediato la represión a los trabajadores del metal en huelga«.

En esta misma línea se ha manifestado José Ignacio García. «A mí esto me da absoluta vergüenza, más vergüenza si viene de un partido que se dice de izquierda, que van a dejar para cuando Abascal sea ministro de interior». Sobre el acuerdo del convenio alcanzado el pasado viernes, ha asegurado que cuando «un convenio se negocia a espalda de los trabajadores y en despacho a puerta cerrada, es siempre un convenio de mierda». También, ha cargado contra la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, y contra María Jesús Montero, ministra de Hacienda, que «no han dicho ni pío». «No les importan los trabajadores de Cádiz».

Por último, Teresa Rodríguez ha destacado que «nadie que no trabaje en un sector debería negociar un convenio». «El que se siente en una mesa de negociación que sea porque va a vivir las condiciones de vida que va a firmar en una mesa», concluye.