Irene Montero: «Es una huelga para defender una economía y la posibilidad de vidas dignas en la Bahía de Cádiz»

Este lunes, los trabajadores del metal se han manifestado por las calles de Puerto Real para mostrar su rechazo al acta de convenio alcanzado por UGT y la Femca el pasado viernes. Irene Montero se ha desplazado hasta la capital para participar en esta movilización que ha destacado que «es una huelga por lo que todo el mundo haríamos una huelga, por el pan de nuestra familia, por la mejora de sus condiciones laborales y por supuesto también por el futuro de la Bahía de Cádiz. Esta no es solamente una huelga para defender los derechos de los trabajadores del metal sino para defender una economía y la posibilidad de vidas dignas en la Bahía de Cádiz».

Para la eurodiputada de Podemos, lo que reclaman los trabajadores «son cosas absolutamente de sentido común: mejoras salariales, que no haya dobles y triples escalas salariales, que se aplique a las subcontratas el convenio del metal, igual que marca la ley y, como así debería ser a pesar de que el convenio no se cumple, que se les aplique el complemento tóxico para poder responder a esas condiciones especialmente duras de trabajo. En definitiva, que se cumplan los convenios que ya se han ido negociando a través de otras huelgas pero que, desgraciadamente, todavía no se cumplen y hace que los trabajadores del metal estén en una situación de gravísima precariedad».

Montero también ha solicitado «al Gobierno de España que pare de inmediato la represión a los trabajadores del metal en huelga, ni una bala más de goma, ni un solo detenido más, la libertad inmediata de las personas detenidas esta misma mañana, porque como todos ustedes saben, si nosotros y nosotras disfrutamos de derecho a 8 horas de jornada, si disfrutamos del derecho a vacaciones, si tenemos derechos laborales, es porque hay gente como los trabajadores del metal que se han puesto a hacer huelga por ellos y por todas nosotras». «Aquí estamos para apoyarles y a su completa disposición para hacer todo lo que sea necesario para que sus demandas sean atendidas y sobre todo que se conviertan en realidad», ha asegurado.

Para concluir ha sentenciado que «no solamente hace falta que haya una buena negociación por un convenio justo, sino que después ese convenio se cumpla».

Sobre la corrupción del PSOE

Ante la decisión del juez de enviar a Santos Cerdán a prisión, Montero se ha lamentado y ha apuntado que «nos queda mucho por ver y que en eso está la decepción de muchísima gente que había confiado en que este Gobierno podría hacer aquello para lo que se le había votado y que está descubriendo que, una vez más, bipartidismo es corrupción».

Ha continuado con fuertes críticas al bipartidismo: «creo que lo que se está revelando cada vez con más fuerza, con este grave caso de corrupción y de puteros, de corrupción y de machismo en el Partido Socialista, es cómo funciona el poder bipartidista en España, que es también el poder monárquico, un poder corrupto, un poder en el que hay empresas corruptoras, como ACCIONA, que aparecen en los casos de corrupción sistemáticamente del PP y del PSOE, que se compran a políticos del PP y del PSOE, pero que también se compran al jefe de la UCO y que compran a Villarejo para que haga la guerra sucia contra la gente que quiere avanzar en derechos». Para Montero esa guerra sucia ocurre «a la vez que se reprime a las feministas o que se reprime a los sindicalistas que están haciendo huelga peleando por los derechos de todos y todas».

«Precisamente por eso, porque bipartidismo es corrupción, creo que tenemos que construir una alternativa porque necesitamos que el poder en España responda a las necesidades de la gente y responda a los derechos de la gente y no siga en esa lógica corrupta que no hace ningún favor ni ningún bien a nadie, que no sirve para lo que tiene que servir el poder, que es para garantizar derechos», ha afirmado.

Por ello, para Irene Montero «lo que hay que hacer es estar con los trabajadores del metal, garantizando derechos y construyendo una alternativa al bipartidismo que nos permita que en nuestro país nos gobiernen con corrupción cero y también garantizando derechos y no llamando ruido a hacer huelga o ruido al avance en derechos». «Lo que hay que hacer es tener gobiernos que respondan a la gente que está peleando por más derechos en lugar de para llevarse a su bolsillo lo que les pagan las empresas corruptoras».

Sobre el papel de Podemos, la europarlamentaria se reafirma en que «la tarea es la misma, construir una alternativa al bipartidismo y hacer lo que por otra parte hemos demostrado en estos años. Estos años han demostrado que cuando la izquierda está fuerte en España, cuando los sindicalistas y las sindicalistas están fuertes, cuando las feministas están fuertes, en este país pasan cosas que el PP y el PSOE no quieren. Pues eso es lo que tenemos que hacer, construir la alternativa y ser capaces de volver a poner en jaque al poder bipartidista que es un poder corrupto».