El alojamiento secreto de Cádiz que enamora a las parejas: privacidad total, vistas de ensueño y todas las comodidades

En pleno corazón de la Sierra de Cádiz se esconde un rincón que está conquistando a las parejas que buscan una escapada diferente: Las estrellas del duende, un alojamiento boutique en El Gastor, rodeado de naturaleza, privacidad y unas vistas que parecen sacadas de una postal.

Este enclave se ha convertido en el secreto mejor guardado para quienes desean desconectar del ruido, disfrutar de la tranquilidad y dejarse llevar por el encanto serrano de la provincia de Cádiz.

Un refugio con todas las comodidades

Las estrellas del duende ofrece todo lo necesario para una estancia perfecta: piscina al aire libre, parking privado gratuito, jardín, terraza panorámica y wifi gratis en todas sus instalaciones. Todo ello en un espacio libre de humo, ideal para descansar sin preocupaciones.

Alojamiento en El Gastor Booking

Cada una de sus habitaciones está equipada con aire acondicionado, nevera, lavavajillas, cafetera y baño privado con ducha, secador de pelo y artículos de aseo. Además, todas cuentan con impresionantes vistas a la montaña, ropa de cama de calidad y toallas incluidas.

Rodeado de historia y naturaleza

El alojamiento se sitúa a pocos minutos en coche de algunos de los lugares más emblemáticos de la zona: la Plaza de España de Ronda (31 km), la Iglesia de Santa María la Mayor (32 km) y la famosa Cueva del Gato (29 km). También se encuentra cerca del Puente Nuevo de Ronda y la Alameda del Tajo, dos visitas imprescindibles para quienes quieran completar la experiencia con cultura y turismo.