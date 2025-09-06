Va por primera vez al Tumbao de Tarifa y dice si realmente merece la pena: «Es la mejor fiesta de Andalucía»

El TikTokero @maikandfood lo tiene claro: el tardeo del Tumbao, en la playa de Valdevaqueros, en Tarifa, no es solo recomendable, es «la mejor fiesta de todas».

Su vídeo, que acumula miles de visualizaciones en TikTok, se ha convertido en una carta de amor al chiringuito más famoso de la zona y a ese ambiente único que convierte cada tarde en una celebración de verano.

«Bienvenidos a uno de los mejores tardeos del país», arranca el creador, mientras pasea entre hamacas y sonrisas. Explica que el Tumbao está «muy cerquita de la duna de Bolonia» (aunque aquí hay que precisar que varios de sus seguidores le comentan que está equivocado porque no es Bolonia).

Según dice @maikandfood aquí uno puede «relajarse a la vez que se disfruta de un maravilloso atardecer». Todo ello con entrada libre y un abanico de opciones para pasarlo en grande: desde alquilar vasos por 3 euros hasta compartir cubos a 9 euros. Y, cómo no, probar la famosa «fresa picosa» por solo 2 euros, recomendación estrella.

El vídeo combina humor y entusiasmo y refleja el ambiente relajado del chiringuito donde la buena música está siempre asegurada. Además, hay «espacio para picar algo, duchas privadas y acceso exclusivo a la playa». Entre bromas incluso cuenta que se topó con «un tío que se parecía a Ignatius» en pleno ambiente del Tumbao.

El lugar es descrito como «visita obligatoria en Tarifa», un sitio al que no solo se va, sino al que «hay que volver, porque eso es lo que hacen las leyendas». Y es que Valdevaqueros es mucho más que una playa: es un rincón donde se mezclan surfistas, viajeros, gaditanos y turistas de medio mundo con ganas de sol, música y ese ambiente libre que ha convertido a Tarifa en capital del verano.