El 'bazar' favorito de los alemanes que tiene productos a un euro abre en Cádiz: esta es su ubicación y sus productos

La cadena alemana de moda low cost KiK prevé cerrar el año 2025 con 21 tiendas en Andalucía, apenas tres años después de haber aterrizado en Sevilla. Con más de 25 años de trayectoria en Alemania, la compañía dispone actualmente de más de 2.600 puntos de venta en el país germano y ha extendido su presencia a trece países, entre ellos Austria, Bulgaria, Croacia, Eslovaquia, Eslovenia, España, Hungría, Italia, Países Bajos, Polonia, Portugal, República Checa y Rumanía. A nivel económico, la empresa registra una facturación neta anual de 2.400 millones de euros.

En la actualidad, KiK tiene tres establecimientos en la provincia de Cádiz (San Fernando, Chiclana y Jerez); nueve en la provincia de Sevilla (dos en la capital y el resto en San Juan de Aznalfarache, Alcalá de Guadaíra, Utrera, Camas, Gines, Dos Hermanas y Osuna); tres en Granada (en Loja, Pulianas y la capital) y uno en la ciudad de Málaga.

Este viernes la cadena abrió una nueva tienda en el Polígono Industrial Palmones, en Guadacorte, en el municipio de Los Barrios. El local cuenta con unos 660 metros cuadrados de superficie comercial, donde se ofrecerá una amplia gama de moda para mujer, hombre y niños, además de complementos para el hogar, regalos y productos de uso diario. El establecimiento permanecerá abierto de lunes a sábado, en horario de 9:30 a 21:30 horas.