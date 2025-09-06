La viral receta de fideuá de Paz Padilla que triunfa en redes sociales: «Te voy a enseñar cómo lo hago»

La humorista Paz Padilla ha compartido en redes sociales la receta de una fideuá que rápidamente se ha hecho viral. La gaditana muestra paso a paso cómo preparar este plato tradicional.

En primer lugar «lo que hago es freír un poco los fideos en la cazuela y luego los saco». Le echa cebolla y don dientes de ajo. Por otro lado, echa las almejas en agua y sal «para que suelten la arena».

Toca pelar las gambas y cocer las cáscaras que se ponen en fuego. Corta el calamar, limpia los mejillones y echa en la sartén pimiento, con un poco de tomate «y ya tenemos el refrito».

Posteriormente, «lo que vamos a echar es el calamar». Se vierte en la sartén «el líquido de las gambas» y «una vez que el calamar esta hecho, echamos los fideos echando el caldo de las cáscaras de las gambas»

Por último, «antes de que el fideo esté hecho, echamos las almejas y las gambas».

