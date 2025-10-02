Así es San Roque, el pueblo más rico de Cádiz: su gran patrimonio histórico, su emblemática plaza de toros y los motivos de su riqueza

Como suele ser habitual en estas fechas, la Agencia Tributaria ha dado a conocer las estadísticas relativas a las declaraciones de la renta del ejercicio 2023. Estos datos han servido para establecer un año más cuáles son los municipios de España que tienen una renta bruta anual más alta. En este sentido, la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón repite por segundo año consecutivo como el pueblo más rico de España con una renta de 88.011 euros por habitante.

En el caso de Cádiz, San Roque se mantiene por tercer año consecutivo como el municipio más rico de la provincia. Esto se debe, principalmente, a su gran núcleo industrial y la presencia de Sotogrande, una de las urbanizaciones más exclusivas de España donde residen personas con un poder adquisitivo especialmente alto que elevan el nivel de renta media de la localidad, situándose actualmente en 34.130 euros.

Esto supone un aumento de un 6,25% respecto a las cifras del informe ofrecido el pasado año (32.112 euros). San Roque, además, se sitúa en el puesto número 276 de los municipios más ricos de España, superando también a Cádiz capital, que en este caso, se encuentra en la posición 483 con una renta bruta media de 31.357 euros. En cuanto a la renta media disponible, que también está reflejada en los informes de la Agencia Tributaria, San Roque sigue liderando la lista en la provincia de Cádiz con 27.581 euros.

Pueblos más ricos de Cádiz San Roque: 34.130 euros

Cádiz: 31.357 euros

El Puerto de Santa María: 30.847 euros

Algeciras: 29.985 euros

Los Barrios: 29.968 euros

San Fernando: 28.164 euros

Rota: 27.760 euros

Puerto Real: 27.543 euros

Jerez de la Frontera: 26.725 euros

La Línea de la Concepción: 26.688 euros

La publicación de estos datos ha provocado que el municipio de San Roque vuelva a ser noticia un año más, aunque aún son muchas las personas que desconocen realmente cómo es este pueblo de Cádiz que lleva varios años establecido como el más rico de la provincia.

Así es San Roque

San Roque es una localidad de 33.000 habitantes que se encuentra a pocos kilómetros de Algeciras y de Gibraltar. Aunque es conocida por su lujosa urbanización de Sotogrande, San Roque también cuenta con una gran historia y un rico patrimonio. Su casco urbano, de hecho, fue el primer municipio del Campo de Gibraltar que fue declarado como conjunto histórico-artístico por el Ministerio de Cultura de España.

Entre sus edificios más emblemáticos están la Iglesia de Santa María la Coronada, la Plaza de Armas, el Palacio de los Gobernadores, la Ermita de San Roque, la Alameda de Alfonso XI, el Mirador Poeta Domingo de Mena, la Fuente María España o su emblemática Plaza de Toros, que fue inaugurada en 1853 y está considerada como la más antigua de Cádiz.

Plaza de toros de San Roque ayto. san roque

Su entorno natural y su patrimonio

La localidad de San Roque también cuenta con un entorno natural de gran belleza como El Pinar del Rey, un parque periurbano de 338 hectáreas que está considerado como el pulmón de la comarca. A las afueras del municipio también es posible visitar otros enclaves de gran importancia como Carteia, un increíble yacimiento arqueológico, o la Cueva de la Horadada, protegida como Bien de Interés Cultural.

Imagen del Pinar del Rey la voz

Sotogrande no es el único motivo de su riqueza

Si por algo es conocido San Roque es por ser el municipio al que pertenece Sotogrande. Se trata de una urbanización de lujo que empezó a construirse en los años 60' y que se ha convertido actualmente en el refugio de las personas con un alto poder adquisitivo, pues lo ven como un lugar ideal en el que pueden adquirir viviendas de lujo que, además, se encuentran en un lugar privilegiado.

El hecho de que algunas de las personas más ricas del país y de varios países del mundo hayan elegido Sotogrande como lugar habitual de residencia ha provocado que la renta bruta media de San Roque aumente de forma considerable, pero este no ha sido el único motivo.

Imagen de la refinería de San Roque la voz

Más allá de la riqueza de Sotogrande, este pueblo gaditano también tiene muchas otras razones que explican su riqueza. San Roque, por ejemplo, cuenta con uno de los mayores núcleos industriales de Andalucía donde residen algunas empresas de gran importancia como CEPSA, Endesa, Enel, Repsol o Gas Natural Fenosa, entre otras. Todas ellas generan miles de puestos de empleo en la población local, además de facturar varios miles de millones de euros al año.

Son los principales motivos que han convertido a San Roque en un municipio muy importante para la provincia desde el punto de vista económico, hasta el punto de mantenerse por tercer año consecutivo como el pueblo más rico de Cádiz.