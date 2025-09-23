Un estudio revela cuál es el pueblo menos feliz de la provincia de Cádiz y explica los motivos

Cádiz puede presumir de ser un lugar que rebosa de felicidad. Sus increíbles playas, su sierra, su extraordinaria gastronomía, la idiosincrasia de su gente y la belleza de sus municipios, son motivos más que suficientes para considerar que la provincia es un lugar donde es posible ser muy feliz.

Así lo determina también Sonneil Spain Happy Index, una plataforma que ha elaborado un informe en el que puntúa de 0 a 100 el nivel de felicidad de cada municipio de España en función de una serie de aspectos. La provincia de Cádiz, en este caso, es uno de los lugares con la puntuación más alta del país, con una media general de 80 puntos, aunque no todos los municipios alcanzan dicha cifra.

Algunos pueblos de la provincia están por debajo de la media general, como es el caso de un municipio que se encuentra en plena sierra y que según este estudio, está considerado como el pueblo menos feliz de la provincia de Cádiz.

Este es el pueblo menos feliz de Cádiz

Según Sonneil Spain Happy Index, el pueblo de Cádiz que tiene la puntuación más baja de la provincia en lo que a felicidad se refiere es Ubrique. Este municipio de 16.000 habitantes situado en plena Sierra de Cádiz ha recibido una puntuación de 71,32 en este estudio. Jimena de la Frontera, con 71,33 puntos, y Zahara de la Sierra, con 72,09, serían los siguientes con la puntuación más baja de la lista.

Imagen del mapa de Sonneil Happy Index sonneil

Estos son los motivos

El estudio establece la puntuación de cada municipio en función del número de servicios de primera necesidad de los que disponga, como colegios y hospitales, o, en caso de no tenerlos, de la distancia a la que se encuentran los más próximos. También se valora disponer de otros elementos como playas o lugares de ocio o la proximidad del aeropuerto más cercano.

Imagen aérea de Ubrique, en la provincia de Cádiz la voz

Ubrique, en este caso, según determina la plataforma, dispone de pocos colegios y los hospitales más cercanos se encuentran a cierta distancia, siendo los de Villamartín y Jerez los más próximos. En esta última ciudad, además, se encuentra el aeropuerto más cercano a una hora de distancia. En cuanto a la playa, las más cercanas en coche son las de Valdelagrana y La Barrosa, que se encuentran a una hora y cuarto y una hora y media respectivamente.

Se trata de una serie de desventajas por las que esta plataforma ha determinado que el nivel de felicidad de Ubrique es más bajo que en otros municipios. En cualquier caso, la puntuación de 71,32 que ha obtenido la localidad gaditana se podría considerar como alta en comparación con muchos otros municipios de España.