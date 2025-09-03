Así es el increíble hotel de Leo Messi en la provincia de Cádiz: tiene habitaciones de lujo y puedes ver uno de sus balones de oro

Sotogrande está considerado como uno de los lugares más lujosos de España. Se trata de una urbanización muy exclusiva situada en el municipio de San Roque que se ha convertido en el paraíso del lujo y del glamour. Allí es posible encontrar mansiones y hoteles increíbles que están pensados para personas con un poder adquisitivo especialmente alto.

Uno de estos hoteles, de hecho, es propiedad de una de las personas más conocidas y populares del mundo, el mismísimo Leo Messi. El astro argentino posee una importante cadena hotelera llamada MIM Hotels y hace tres años inauguró uno de sus hoteles en Sotogrande. Un complejo de lujo que, además, se encuentra en un lugar privilegiado.

Así es el hotel de Messi en Sotogrande

El lujoso hotel de Leo Messi en Sotogrande, gestionado por Majestic Hotel Group, se encuentra en el puerto deportivo y es un lugar ideal para las personas que quieren disfrutar una experiencia única. Sus espacios interiores han sido diseñados por Luis Bustamante, que ha dotado al hotel de un estilo elegante con toques mediterráneos.

El complejo cuenta con 45 habitaciones con una decoración exclusiva que disponen de todo tipo de lujos y comodidades para que la experiencia de los huéspedes sea inolvidable. Aunque la joya de la corona es la 'Suite Leo Messi', que tiene una terraza privada frente al mar y es un pequeño homenaje al jugador, que también está muy presente en cada rincón del hotel.

Imágenes del hotel MIM Hotels

Uno de los ocho balones de oro que ha ganado el argentino, incluso, está presente en la parte del lobby. Los albornoces del hotel, además, tienen un '10' en la espalda para que todas las personas que se hospedan se sientan como el propio Leo.

Restaurante de lujo, una increíble terraza y hasta un centro wellness

Además de tener habitaciones de lujo, el complejo también cuenta con un gran número de estancias y lugares que hacen que la experiencia sea aún más extraordinaria. El hotel dispone de un restaurante gestionado por el prestigioso chef catalán Nandu Jubany, poseedor de una estrella Michelín.

Imagen del centro de masajes MIM Hotels

El completo también cuenta con un espacio en la azotea llamado 'Tribuna', donde es posible disfrutar de tapas y cócteles o darse un baño refrescante en la piscina contemplando unas vistas increíbles del mar y el entorno.

El centro wellness, la piscina climatizada, el gimnasio o la zona de masajes son otros de los encantos de este hotel de cinco estrellas en el que es posible disfrutar del máximo lujo en una zona privilegiada como Sotogrande.