Sale a la venta un increíble ático con chimenea en un encantador pueblo de Cádiz por 55.000 euros: se encuentra en un lugar privilegiado

La Sierra de Cádiz cuenta con un gran número de pueblos donde es posible disfrutar de una calidad de vida única. Algunos de ellos, además, son conocidos por su gran encanto y por estar rodeados de un entorno natural de gran belleza. Es el caso de Algar, que además, forma parte de la famosa ruta de los pueblos blancos de Cádiz.

El municipio se encuentra en una ubicación privilegiada y supone una gran opción para las personas que quieran vivir en un lugar tranquilo situado en plena naturaleza. En Algar, además, es posible encontrar viviendas con muy buenas características que se pueden comprar por un precio muy económico, como es el caso de un ático que se encuentra a la venta en Idealista.

Así es el ático que está a la venta en Algar

Como se indica en el anuncio, la vivienda que está a la venta en Algar es un fantástico ático de 66 metros cuadrados que cuenta con dos dormitorios con armarios empotrados, una cocina completamente equipada, un baño, un salón acogedor con chimenea y aire acondicionado, un lavadero y una terraza adaptada como pequeño despacho.

En el anuncio de Idealista, donde está disponible toda la información de la vivienda y varias fotografías de la misma, también se especifica que el ático está listo para ser habitado de inmediato y que las instalaciones eléctricas y de fontanería han sido renovadas recientemente.

Imágenes de la vivienda Idealista

La vivienda, además, se encuentra en un edificio de sólo ocho vecinos, por lo que los futuros compradores podrán disfrutar de un ambiente muy tranquilo en una comunidad armoniosa, como se indica en el anuncio.

Características de la vivienda: 66 metros cuadrados construidos

2 habitaciones

1 baño

Terraza

Segunda mano/buen estado

Armarios empotrados

Orientación norte, sur y este

Calefacción individual: bomba de frío/calor

Se puede comprar por esta cantidad

Según Idealista, este maravilloso ático situado en Algar tiene un precio de 55.000 euros, una cantidad que se puede considerar 'económica' teniendo en cuenta los altos precios que suelen tener algunas casas que se encuentran en los pueblos de la Sierra de Cádiz.

Se trata, por tanto, de una oportunidad única para las personas que estén interesadas en vivir en Algar, uno de los municipios más encantadores de la provincia que ofrece una calidad de vida única y un ambiente de paz y tranquilidad en medio de la naturaleza.