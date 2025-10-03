Un pueblo de Cádiz se convertirá en México este fin de semana: habrá pasacalles, actuaciones y degustaciones de comida mexicana

La alegría, el color y el sabor de México llegarán a la provincia de Cádiz este fin de semana. La localidad de Algar organiza su tradicional Recreación Histórica, un evento que este año celebra su séptima edición y que sirve para conmemorar la fuerte vinculación entre este municipio gaditano y el país mexicano.

Los vecinos de la localidad se vestirán con ropa de época típica de México y las calles del municipio se adornarán con elementos decorativos del país azteca. Será una experiencia única para todos los visitantes, que tendrán la oportunidad de sentir que están en un pueblo mexicano sin necesidad de salir de la provincia de Cádiz.

El motivo de su relación con México

La fuerte vinculación que existe entre Algar y México se remonta a los orígenes del municipio. Este pequeño pueblo gaditano fue fundado en 1773 por el comerciante gallego Domingo López de Carvajal, que según la leyenda, emigró a México en 1717 y se quedó cautivado por la Virgen de Guadalupe.

Cuando estaba regresando a España de su viaje a tierras mexicanas, su embarcación fue azotada por una fuerte tormenta en mitad de la travesía y Domingo se encomendó a la virgen para que le salvara de aquella situación, haciendo la promesa de que, en caso de salir ileso, le construiría una iglesia en su nombre en España.

Iglesia de Santa María de Guadalupe, en Algar la voz

Domingo pudo regresar a casa sano y salvo y cumplió su promesa con la virgen. Compró unas tierras en 1757 con las ganancias que había obtenido en América y empezó a poblarlas de colonos, dando lugar al municipio de Algar. Fue ahí donde decidió construir la Iglesia de Santa María de Guadalupe, que también se convirtió en la patrona del pueblo.

Fechas y programación de la Recreación Histórica

Con motivo de esta unión entre Algar y México, la localidad celebra cada año la Recreación Histórica, que en este 2025 tendrá lugar los días 4 y 5 de octubre. Las diferentes asociaciones del pueblo y de municipios cercanos darán un aspecto muy mexicano a la villa, donde se podrá disfrutar de diferentes pasacalles, teatros, bailes, exposiciones de documentos históricos y degustaciones de productos típicos del país azteca.

Recreación Histórica de Algar AYTO. ALGAR

El domingo 5 a las 12:30 horas, además, se realizará una visita teatralizada del municipio que partirá desde la plaza del Ayuntamiento. Será una oportunidad única para que todos los visitantes puedan descubrir los encantos y la apasionante historia de este encantador pueblo de la provincia de Cádiz.