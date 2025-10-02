El Oktoberfest se celebra este fin de semana en un pueblo de Cádiz: habrá cerveza, comida y actuaciones en directo

La segunda edición del Oktoberfest se celebrará el próximo sábado 4 de octubre, a partir de las 13:00 horas, en el Palacio Municipal.

Será una jornada de música, baile, comida y bebida cuyo programa incluye las actuaciones de El Marchena, Radio Camaleón, Sin Noticias de Gurb, El Día de la Marmota y Los Máquinas del Tiempo. El donativo de la entrada es de 10 euros anticipada y de 13 euros en taquilla. Los puntos de venta son La Juanela, Dulcería La Rondeña, Venta Charo, Brasería de la Abuela Charo, Balbino y Muy Mía.

La recaudación irá destinada a la labor solidaria que realiza la Orden de los Reyes Magos en Sanlúcar, en este caso, con vistas a la próxima Navidad. De hecho, Juan de Dios Pérez Pozo ha destacado que el Oktober Fest es una magnífica ocasión de colaborar con la entidad que preside disfrutando, de paso, de una buena jornada de convivencia y buena música.