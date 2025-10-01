Un pueblo de Cádiz celebra este fin de semana su festival rural: habrá actuaciones musicales, concursos de comida y un sinfín de actividades

Algodonales acoge el 3 y 4 de octubre La Rural, el festival rural de la Sierra de Cádiz que llega cargado de actividades. Serán dos días para disfrutar de la música, la naturaleza y la cultura rural con una programación única:

Viernes 3 de octubre

- 17:00 Charanga Zaharandonga por las calles del pueblo. Salida plaza de la Constitución.

- 17:45 Documental: Mujeres del viento. Salón de plenos.

- 19:30 Exposición fotográfica. Museo de Arte Local

- 20:30 Recital de poesía, con Rafa Espejo. La Casa Móvil.

- 21:00 Exposición artística 'Sentires y Haceres'. La Casa Móvil.

- 22:30 Actuación 'Voz de Luna', 'Sonia y los Perros Viejos', 'Grey dogs' y 'Voces de la ventana'. Plaza de la Constitución

Sábado 4 de octubre

- 10:30 Mercadillo de artesanía. Plaza de la Constitución.

- 22:30 Taller fotobordado. Plaza de la Constitución.

- 11:00 Taller de quesos. Plaza de la Constitución.

- 12:00 Taller 'danza tu naturaleza'. Plaza de abastos.

- 13:30 Concurso gastronómico platos de cuchara. Plaza de la Constitución.

- 16:30 Concurso juegos populares. Plaza de la Constitución.

- 18:30 Proyección entrevistas locales. Salón de plenos.

- 20:00 Recital poesía 'La Ventana'. Atrio de la iglesia.

- 20:45 Cuentacuentos, con la Asociación Camenae. Fuente Baja.

- 22:00 Concierto Lükswibel. Plaza de la Constitución.

Un encuentro para vivir la Sierra de Cádiz con todos los sentidos: música, tradición y convivencia.

