Prendas de primeras marcas como Tommy, Nike o Versace, por 5 euros: así es el mercadillo que se celebrará este viernes en Cádiz

Comprar prendas de primeras marcas por un precio muy bajo podría ser el sueño de cualquier persona. Se trata de una fantasía que ahora se podrá hacer realidad en Cádiz gracias a un mercadillo que tendrá lugar próximamente y que se ha promocionado en redes sociales.

Este se celebrará el próximo viernes 3 de octubre en Némesis, una tienda de ropa situada en la calle Compañía número 16, en pleno centro de la ciudad. Así lo ha explicado @carlakilombo en redes sociales, donde ha compartido un vídeo con todos los detalles de este evento que supone una gran oportunidad de adquirir ropa de primeras marcas a buen precio.

Marcas de primer nivel por 5 euros

Como se explica en el vídeo promocional, el mercadillo contará con una gran variedad de prendas de marcas muy populares y conocidas como Tommy Jeans, Burberry, Philipp Plein, Adidas, Nike o Versace Jeans Couture, entre otras. Firmas de primer nivel que ahora se podrán comprar por precios muy económicos.

Y es que una de las grandes ventajas del mercadillo es que todas las prendas se podrán comprar por sólo 5 euros, un precio mucho más inferior del que normalmente suelen costar. Esto, además, supone una novedad respecto al último mercadillo organizado por la misma tienda, cuyos precios fueron de 10 euros.

Habrá música en directo y sorteos

Las personas que acudan al mercadillo, además de poder comprar un gran número de prendas por sólo 5 euros, también podrán disfrutar de un DJ en directo, diferentes sorteos y varias sorpresas, como explica la encargada del establecimiento en el vídeo promocional.

El mercadillo comenzará a las 12:00 horas de la mañana y terminará sobre las 21:00 horas de la tarde, pero es recomendable que las personas interesadas acudan lo más pronto posible, pues las prendas podrían llegar a agotarse antes de la hora de cierre.