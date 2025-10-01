El bocadillo que preparan en este restaurante de Cádiz provoca peregrinaciones: está premiado con un solete Repsol

Como se come en Cádiz no se come en ningún sitio. La provincia puede presumir de contar con un sinfín de bares y restaurantes donde sirven unos platos únicos realizados con algunos de los productos gaditanos más típicos, como el caso del lomo en manteca, una de las elaboraciones más conocidas de Cádiz.

Este plato tan popular se lleva a la excelencia en algunos establecimientos de la provincia, que se han vuelto muy conocidos por la forma en la que sirven esta elaboración. Uno de ellos, incluso, utiliza el lomo en manteca para hacer un bocadillo que se ha vuelto famoso por su increíble sabor.

Así es el bocadillo más famoso de Cádiz

Este bocadillo tan popular se puede pedir en la Venta Pinto, un restaurante muy conocido que se encuentra en Vejer de la Frontera. Más concretamente, en la zona de La Barca de Vejer. A pesar de que la carta del establecimiento cuenta con una gran variedad de carnes, pescados, mariscos, bocadillos y elaboraciones de todo tipo, su plato estrella es el bocadillo de lomo en manteca.

Este se elabora con un delicioso bollo de pan relleno con varios filetes jugosos de lomo cuya manteca sobresale por los bordes. El resultado final es un bocadillo con un sabor increíble que provoca peregrinaciones por parte de los habitantes de todos los pueblos y municipios de la provincia.

La valoración de la Guía Repsol

Tal es la gran calidad de los platos de la Venta Punto que la Guía Repsol, incluso, le concedió un solete Repsol, realizando una mención especial a su plato más conocido: «La pieza seminal aquí es un bocadillo imperial, un emparedado inolvidable, cumbre de los sandwiches planetarios. El de lomo en manteca (colorá). Caliente o frío, a elegir».

Bocadillo de lomo en Manteca de la Venta Pinto Venta Pinto

De esta forma tan magistral describe la Guía Repsol a este bocadillo tan conocido en la provincia de Cádiz. Un auténtico manjar que deberían probar de forma casi obligatoria todas las personas que tengan la oportunidad de pasar por la Venta Pinto, en Vejer de la Frontera.