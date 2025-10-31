El cortijo más increíble de la Sierra de Cádiz sale a la venta por dos millones de euros: tiene más de diez hectáreas

Vivir en un increíble cortijo situado en un lugar único como la Sierra de Grazalema podría ser el sueño de cualquiera. Una aspiración que las personas con cierto poder adquisitivo pueden alcanzar ahora gracias a una fantástica vivienda que se encuentra a la venta en Idealista, el portal inmobiliario de referencia.

Se trata de una impresionante finca de estilo andaluz con más de diez hectáreas situada en la localidad de Villamartín, a los pies del Parque Natural de Grazalema. Como se indica en el anuncio, se trata de un cortijo «donde el paisaje, la arquitectura y la vida ecuestre conviven en perfecta armonía».

El cortijo cuenta con tres viviendas y varias zonas recreativas

El cortijo que está a la venta en Villamartín se encuentra completamente restaurado y tiene una arquitectura tradicional andaluza. El edificio principal cuenta con dos plantas que disponen de varios espacios: un salón-comedor con chimenea muy amplio, una cocina con acceso directo al patio y cinco dormitorios. La finca también cuenta con otras dos viviendas anexas a la vivienda principal que son independientes y están totalmente equipadas con un salón, un dormitorio, un baño y una cocina.

Imágenes del cortijo Idealsita

Uno de estos edificios anexos, además, cuenta con una torre mirador que ofrece unas vistas panorámicas increíbles del entorno y del cortijo, que también dispone de un pozo propio, una piscina con solárium, barra y baño exterior, una zona de barbacoa, un cenador, un área de chill-out y una gran nave para eventos.

Otra de las características de la finca es que dispone de once cuadras para caballos y varias pistas de trabajo, siendo un lugar ideal para las personas que sean amantes del mundo ecuestre y dispongan de uno o varios ejemplares.

Características: 1.700 metros cuadrados construidos

7 habitaciones

7 baños

Parcela de 100.000 metros cuadrados

Terraza

Segunda mano/buen estado

Trastero

Calefacción individual: eléctrica

Se puede comprar por este precio

Para poder adquirir este increíble cortijo es necesario rascarse el bolsillo. Según indica el anuncio de Idealista, el precio de venta de la finca es de 2.300.000 euros. Las personas que tengan la suerte de disponer de dicha cantidad tienen ahora una oportunidad única para comprar este increíble cortijo.

Una finca de ensueño donde es posible disfrutar del lujo, de la naturaleza y de los muchos encantos que ofrece el campo andaluz. Más concretamente, la zona cercana a la Sierra de Cádiz, uno de los lugares más increíbles de la provincia.