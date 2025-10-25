Se vende complejo rural en la Sierra de Cádiz con 12 alojamientos, piscina y vistas espectaculares por dos millones de euros

En pleno corazón de la Sierra de Cádiz se pone a la venta un impresionante complejo rural que combina el encanto andaluz tradicional con todas las comodidades modernas. La propiedad, valorada en dos millones de euros, ofrece un total de 12 alojamientos independientes, varias piscinas, zonas ajardinadas y vistas panorámicas sobre el paisaje montañoso de la región, según se ha podido comprobar en la plataforma de Idealista.

El conjunto está encabezado por una elegante villa principal tipo cortijo español de 241 m² distribuida en dos niveles. Esta residencia cuenta con dos amplios salones, cocina completamente equipada, cuatro dormitorios, tres baños, una singular «habitación torre» y una gran piscina privada rodeada de terrazas y zonas de descanso.

Junto a la vivienda principal se ubican dos acogedoras casitas de 37 y 45 m². Una de ellas está concebida como estudio con baño, mientras que la otra dispone de salón, dormitorio, baño, terraza y también su propia piscina privada.

Chalet con privacidad total

Un poco más alejado, y disfrutando de total privacidad, se encuentra un chalet independiente de 117 m², con gran salón, cocina, dos dormitorios, un baño y terraza, además de un jardín y piscina privados.

El complejo cuenta además con una sala de yoga de 78 m², ideal para actividades de bienestar, retiros o talleres, que complementa a la perfección el espíritu tranquilo y natural del entorno.

En otra zona del terreno, con entrada independiente, se encuentra el área conocida como 'Paraísos Románticos', compuesta por seis casas de campo de entre 46 y 50 m². Cada una dispone de salón, cocina, dormitorio y terraza privada con espectaculares vistas a la sierra, además de acceso a una piscina y zona de barbacoa exclusiva.

Por su parte, el conjunto 'Paraísos Escondidos' agrupa cuatro encantadoras casitas de entre 49 y 52 m², con salón-dormitorio, cocina, terraza privada y una amplia piscina comunitaria, ideal para el disfrute de los huéspedes.

El complejo está totalmente equipado con wifi individual de alta velocidad en cada alojamiento y aire acondicionado frío/calor, lo que garantiza el confort en cualquier época del año.

Esta propiedad única ofrece un sinfín de posibilidades tanto como residencia privada de lujo como negocio turístico en pleno funcionamiento, en una de las zonas naturales más bellas y demandadas de Andalucía.

