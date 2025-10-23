Sale a la venta por 45.000 euros una casa en uno de los pueblos más bonitos de Cádiz: tiene cuatro habitaciones y más de 100 metros cuadrados

Las personas que quieran vivir o realizar una inversión en la Sierra de Cádiz tienen ahora una oportunidad única. Acaba de salir a la venta en Idealista una fantástica vivienda que está situada en Ubrique, uno de los pueblos más conocidos de la provincia que ofrece la posibilidad de vivir en un lugar muy tranquilo rodeado de naturaleza.

Según se especifica en el anuncio, la vivienda se encuentra en el corazón del pueblo y tiene un acceso muy cercano a tiendas, colegios y todos los servicios municipales. «Una ubicación privilegiada para vivir con comodidad sin renunciar a la tranquilidad», se afirma en Idealista.

Así es la casa que está a la venta en Ubrique

La vivienda en cuestión es un chalet independiente situado en la calle Concejo. Cuenta con 119 metros cuadrados y se distribuye en dos plantas. La planta baja dispone de un amplio recibidor, un baño completo ya instalado, una habitación en la entrada que se puede usar como dormitorio o salón, una cocina independiente y un salón con salida al patio interior.

Imágenes de la vivienda Idealista

En la segunda planta es posible encontrar tres dormitorios y un segundo espacio que se puede utilizar como baño. La vivienda también cuenta con un patio muy agradable con árboles frutales donde se puede habilitar un espacio para instalar una piscina o una zona chill out al aire libre.

Características: 4 habitaciones

1 baño

119 m2 construidos

Balcón

Segunda mano/para reformar

Trastero

Construido en 1890

No dispone de calefacción

Se puede comprar por este precio

Según se indica en la oferta de Idealista, la vivienda tiene un precio de 45.000 euros. En este portal inmobiliario también está disponible toda la información de la vivienda y varias imágenes de la misma. Un aspecto a tener en cuenta para los posibles compradores es que la vivienda necesita una reforma. Las diferentes estancias de la casa se encuentran algo deterioradas y sería necesario pintar algunas paredes, realizar algunos arreglos y sustituir el mobiliario.

En cualquier caso, se trata de una oportunidad única para las personas que quieran vivir en este encantador pueblo de Cádiz o deseen realizar una inversión inmobiliaria en la zona, pues la vivienda se puede reformar y habilitar como piso turístico.