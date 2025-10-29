Esta ruta de la provincia de Cádiz te permite subir a dos montañas de más de 1.500 metros: así puedes realizarla

Cádiz se ha convertido en un destino idílico para los aficionados al senderismo y a las travesías de montaña. Esto se debe a que la provincia cuenta con un sinfín de rutas de todo tipo que atraviesan parajes naturales de gran belleza, como es el caso de la Sierra de Grazalema, uno de los enclaves más bonitos de Andalucía.

En este parque natural, además, es posible realizar una increíble ruta que conduce a dos de los picos más altos de la provincia, que cuentan con una altura que supera los 1.500 metros. Se trata de la Ruta del Simancón y el Reloj, una de las más conocidas de la Sierra de Grazalema.

Una ruta por los picos más altos de Cádiz

La Ruta del Simancón y el Reloj es una de las más bonitas de Cádiz, pues ofrece la oportunidad de subir a dos de los picos más altos de la provincia, el Simancón (1.569 metros) y el Reloj (1.536 metros). Se trata de un recorrido circular que tiene 11 kilómetros de longitud y que requiere de cierta técnica, aunque, en general, es apto para todo el mundo.

El inicio de la ruta se encuentra en el Aparcamiento Tajo Rodillo, situado en la localidad de Grazalema, junto al campo de fútbol municipal. Es justo ahí donde es posible encontrar la señalización que indica el camino para coronar los dos picos más altos de la Sierra del Endrinal.

Los puntos más destacados de la ruta

Además de alcanzar los picos del Simancón y el Reloj, la ruta también permite pasar por otros puntos muy conocidos como el Puerto del Endrinal, el Majuelo, el Collado del Navazuelo o la Charca Verde. «Ruta técnica y que, sin duda, volveré a repetir algún día», afirma el aventurero @tomy.tharsis, que ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de TikTok donde muestra su experiencia realizando la ruta en la que también es posible disfrutar de paisajes naturales de gran belleza.

Itinerario: Puerto del Endrinal (0.8 km)

Majuelo (1.1 km)

Collado del Navazuelo (2.7 km)

Simancón (3.5 km)

Reloj ((4.2 km)

Charca Verde (4.8 km)

Para realizarla, además, se recomienda utilizar calzado adecuado e ir perfectamente equipado, pues es una ruta larga con algunos tramos exigentes desde el punto de vista físico. En cualquier caso, se trata de un plan muy recomendable para los apasionados de la aventura y el senderismo que quieran descubrir los encantos de la Sierra de Grazalema.