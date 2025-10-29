Esta ruta de la provincia de Cádiz te permite subir a dos montañas de más de 1.500 metros: así puedes realizarla

El sendero se encuentra en la Sierra de Grazalema y permite coronar el Simancón y el Reloj, dos de los picos más altos de la provincia de Cádiz

Así es la montaña más alta de Cádiz: cuánto mide y cómo se puede subir al cielo de la provincia

La ruta alternativa al Caminito del Rey que puedes hacer gratis y está al lado de Cádiz: «Es muy bonita y el pueblo es precioso»

Esta ruta de la provincia de Cádiz te permite subir a dos montañas de más de 1.500 metros
Esta ruta de la provincia de Cádiz te permite subir a dos montañas de más de 1.500 metros tomy.tharsis
Alejandro González

Alejandro González

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cádiz se ha convertido en un destino idílico para los aficionados al senderismo y a las travesías de montaña. Esto se debe a que la provincia cuenta con un sinfín de rutas de todo tipo que atraviesan parajes naturales de gran belleza, como es el caso de la Sierra de Grazalema, uno de los enclaves más bonitos de Andalucía.

En este parque natural, además, es posible realizar una increíble ruta que conduce a dos de los picos más altos de la provincia, que cuentan con una altura que supera los 1.500 metros. Se trata de la Ruta del Simancón y el Reloj, una de las más conocidas de la Sierra de Grazalema.

Una ruta por los picos más altos de Cádiz

La Ruta del Simancón y el Reloj es una de las más bonitas de Cádiz, pues ofrece la oportunidad de subir a dos de los picos más altos de la provincia, el Simancón (1.569 metros) y el Reloj (1.536 metros). Se trata de un recorrido circular que tiene 11 kilómetros de longitud y que requiere de cierta técnica, aunque, en general, es apto para todo el mundo.

El inicio de la ruta se encuentra en el Aparcamiento Tajo Rodillo, situado en la localidad de Grazalema, junto al campo de fútbol municipal. Es justo ahí donde es posible encontrar la señalización que indica el camino para coronar los dos picos más altos de la Sierra del Endrinal.

@tomy.tharsis Ruta Picos Simancón 1569 m y Reloj 1536 m. Ruta técnica y que sin duda, volveré a repetir algún día. Consta de unos 11 km. Si quieres el track. Ve a mi Wikiloc. 😁#fyp #parati #viral #naturaleza #montañismo ♬ Originalton - ADRIATIQUE

Los puntos más destacados de la ruta

Además de alcanzar los picos del Simancón y el Reloj, la ruta también permite pasar por otros puntos muy conocidos como el Puerto del Endrinal, el Majuelo, el Collado del Navazuelo o la Charca Verde. «Ruta técnica y que, sin duda, volveré a repetir algún día», afirma el aventurero @tomy.tharsis, que ha publicado recientemente un vídeo en su perfil de TikTok donde muestra su experiencia realizando la ruta en la que también es posible disfrutar de paisajes naturales de gran belleza.

Itinerario:

  • Puerto del Endrinal (0.8 km)

  • Majuelo (1.1 km)

  • Collado del Navazuelo (2.7 km)

  • Simancón (3.5 km)

  • Reloj ((4.2 km)

  • Charca Verde (4.8 km)

Para realizarla, además, se recomienda utilizar calzado adecuado e ir perfectamente equipado, pues es una ruta larga con algunos tramos exigentes desde el punto de vista físico. En cualquier caso, se trata de un plan muy recomendable para los apasionados de la aventura y el senderismo que quieran descubrir los encantos de la Sierra de Grazalema.

Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © CORPORACIÓN DE MEDIOS DE CÁDIZ, S.L.U.
Volver a arriba
La Voz Premium
Descarga la app