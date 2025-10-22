La ruta alternativa al Caminito del Rey que puedes hacer gratis y está al lado de Cádiz: «Es muy bonita y el pueblo es precioso»

El Caminito del Rey se ha convertido en una de las actividades más populares de Andalucía. Se trata de un sendero colgante que se encuentra en la provincia de Málaga y que permite recorrer acantilados y desfiladeros de hasta 100 metros de altura a través de una pasarela de tablas. La ruta, además, se combina con unas maravillosas vistas del entorno.

Lo que mucha gente desconoce es que existe otro sendero muy parecido al Caminito del Rey que ofrece una experiencia similar. Se encuentra también en la provincia de Málaga y es conocido popularmente como «El Caminito del Rey de la Axarquía», un plan alternativo a la popular ruta que, además, se puede recorrer de forma gratuita.

El otro 'Caminito del Rey' de Málaga

La ruta en cuestión es El Santillo, un impresionante recorrido situado en Canillas de Aceituno que permite atravesar el desfiladero del río Almanchares a través de una pasarela de tablas de madera, ofreciendo una experiencia idéntica al Caminito del Rey. La ruta tiene una longitud de 10,5 kilómetros y se puede realizar en unas tres horas.

Durante el recorrido también es posible cruzar por un increíble puente de 54 metros de longitud que se encuentra a 70 metros de altura, siendo el tercer puente colgante más grande de España. El Santillo, además, ofrece la posibilidad de disfrutar de unas impresionantes vistas del barranco, de acequias históricas y del maravilloso entorno natural de la zona.

#malaga #canillasdeaceituno #rutasincreibles #escapada ♬ sonido original - Rutaideal - Kalina & David @rutaideal Esta es la ruta alternativa gratuita al Caminito del Rey 🤩 Con pasarelas suspendidas en las montañas, vistas increíbles y el tercer puente más largo de España en un entorno natural. Por esto y mucho más la llaman “El Caminito del Rey de la Axarquía”📍Canillas del Aceituno - El Saltillo (Málaga) 🥰 Esta impresionante ruta es gratuita y la considero fácil de hacer (la parte más durilla es la bajada y subida desde el puente) ⛰️ Unos 9km de ida y vuelta 🧒🏻🐶 Se puede hacer con niños de cierta edad (no recomendado para menores de 10 años) y con perros (cuidado con sus patitas especialmente en las pasarelas) 📍La ruta empieza en el pueblo de Canillas de Aceituno y finaliza en una pequeña cascada cruzando algunos tramos de pasarelas y con unas vistas de película. También, te puedes desviar para el puente colgante, El Saltillo. En wikiloc tenemos el paso a paso en nuestra cuenta “rutaideal” 🅿️ Parking gratuito en el pueblo 💦 Agua riquísima en una fuente junto al Ayuntamiento antes de empezar la ruta y a la vuelta ⚠️ Por favor, recoge tu basura y cuida de la naturaleza 🙏🏼 ✍️ Apunta esta ruta para no perdértela y comparte con tu gente 🚗 Se encuentra a 45 min de Málaga capital. Pedazo rutaza, es la segunda vez que la hacemos y la repetiríamos mil veces ¿Qué te parece la rutita? #andalucia

Cómo se puede hacer

El sendero de El Saltillo comienza en los caños de agua de El Pilar, situados junto al Ayuntamiento de Canillas de Aceituno. En este mismo punto están las indicaciones que conducen al inicio del sendero, que termina en el pueblo de Sedella.

Imagen del puente colgante de El Saltillo Saltillo de Canillas

En cuanto a su dificultad, las diferentes webs especializadas indican que se trata un sendero con tramos de mucha pendiente, superficies irregulares y zonas de ascenso y descenso de gran pronunciación, por lo que se trata de una actividad sólo recomendable para personas y niños mayores de 12 años con un nivel físico medio que estén en buena forma y no tengan problemas de movilidad ni vértigo. Para hacer la ruta, además, es recomendable llevar ropa cómoda, calzado adecuado y una pequeña mochila con avituallamiento.

Recomendaciones básicas Dificultad medio - alta

Tener buena forma física

No recomendable para menores de 12 años

No tener problemas de movilidad ni vértigo

Llevar ropa cómoda

Llevar calzado adecuado

Llevar una mochila con bebida y comida

Son algunas de las indicaciones a tener en cuenta para todas las personas que quieran realizar esta increíble ruta. Un sendero que combina deporte y naturaleza y que supone un plan perfecto para los más aventureros.