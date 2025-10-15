Este pueblo de Cádiz tiene las casas más baratas de la provincia: una casa de 100 metros cuadrados cuesta menos de 70.000 euros

El precio de la vivienda no para de crecer en España. Así lo afirma un reciente estudio realizado por Idealista que determina que el precio del metro cuadrado en nuestro país ha experimentado una subida del 15,3% respecto al año anterior, situándose actualmente en 2.517 euros. Esta cifra supone, además, un nuevo máximo histórico.

Esta tendencia ascendente generalizada, por suerte, no se ha producido en todas las zonas de España. Aún existen municipios donde es posible comprar una casa por un precio muy económico. Es el caso de un municipio que, según Idealista, tiene las casas más baratas de la provincia de Cádiz.

El pueblo más barato de Cádiz

El pueblo más barato de la provincia de Cádiz para comprar una casa es Setenil de las Bodegas. En este pequeño municipio, conocido por su peculiar arquitectura, el precio del metro cuadrado se sitúa en 695 euros, una cifra muy inferior al precio medio de la provincia de Cádiz (2.156 euros el m2) y al de la comunidad de Andalucía (2.578 euros el m2).

En Setenil, según los datos de Idealista, una casa de 100 metros cuadrados podría costar 69.500 euros y una de 200 m2 estaría en torno a los 139.000 euros. Se trata de un precio muy económico en comparación con lo que podría costar una vivienda en Cádiz capital o en otros municipios conocidos de la provincia. Sobre todo, los que se encuentran en la zona de la costa, donde el precio del metro cuadrado no para de subir.

Comparación de precios: Precio del metro cuadrado en España: 2.517 euros

Precio del metro cuadrado en Andalucía: 2.578 euros

Precio del metro cuadrado en la provincia de Cádiz: 2.156 euros

Precio del metro cuadrado en Setenil de las Bodegas: 695 euros

Los encantos de Setenil de las Bodegas

Además de disponer de viviendas muy económicas, Setenil de las Bodegas también cuenta con un gran número de encantos que convierten al municipio en un lugar ideal para vivir. Se trata de un pueblo tranquilo y familiar que cuenta con 2.600 habitantes y que es conocido por sus famosas casas excavadas en la roca.

Imagen de archivo de Setenil de las Bodegas ayto. setenil de las bodegas

Setenil, además, está declarado como conjunto histórico-artístico y cuenta con un fantástico patrimonio. Sus ermitas, sus casas blancas, sus puentes, sus pintorescas calles o sus miradores, son algunos de los muchos encantos que guarda este municipio donde, además, es posible encontrar las casas más baratas de la provincia de Cádiz.