El ático de Tarifa que ha provocado indignación por su precio: «¡Súbele más que es muy barato!»

La costa de Cádiz se ha convertido en uno de los lugares más caros de España para comprar una casa. Los precios de las viviendas que se encuentran en esta zona de la provincia son cada vez más inalcanzables hasta el punto de provocar cierta indignación en determinadas ocasiones, como ha ocurrido recientemente a raíz del anuncio de una vivienda que ha salido a la venta en Tarifa.

Se trata de un ático que, según informa su vendedora, se encuentra en la zona del casco histórico, un lugar privilegiado dentro de este municipio que está considerado como uno de los destinos costeros más populares de España debido a sus increíbles playas. Eso sí, para poder comprar este ático es necesario tener un poder adquisitivo especialmente alto.

El precio 'inalcanzable' de este ático

El ático que ha salido a la venta en Tarifa se ha dado a conocer a través de un vídeo de 28 segundos que ha sido publicado en TikTok por @lacomercialdetarifa y que no indica ningún dato específico de la vivienda, sólo imágenes de la misma. La única información que da a conocer la vendedora a través de los comentarios del vídeo es la ubicación y el precio del ático.

En este caso, se indica que la vivienda tiene un precio de 280.000 euros. Se desconoce cuántos metros cuadrados tiene la vivienda, pero en el vídeo que ha sido compartido en redes sociales se puede apreciar que cuenta con una cocina pequeña, un salón que está conectado a un dormitorio con cama de matrimonio, un baño y una amplia terraza.

Ha provocado indignación

El precio de este ático ubicado en Tarifa ha provocado cierta indignación entre las personas que han visto el anuncio en redes sociales. La mayoría de los usuarios coinciden en que se trata de un precio demasiado alto por una vivienda de pocos metros cuadrados.

«¡Qué vergüenza!», «¡Súbele más, que es muy barato!», «Es más grande la terraza que el piso entero», «En Tarifa está más caro el metro cuadrado que en La Moraleja», «Hasta vergüenza le da poner el precio», han sido algunos de los comentarios.

Vivir en Tarifa no es barato y este ático que ha salido a la venta es el mejor ejemplo de ello. El municipio gaditano se ha convertido en uno de los destinos costeros más populares y esto se ha reflejado en los altos precios de las viviendas, que hacen que resulte casi imposible poder comprar una casa en este auténtico paraíso de la provincia de Cádiz.