Oportunidad para vivir en La Caleta por 189.000 euros: sale a la venta un piso que está a tres minutos de la playa y justo al lado de la Taberna Manteca

El piso se encuentra en perfecto estado y supone una gran oportunidad para las personas que quieran vivir en una zona céntrica de Cádiz pero no puedan realizar una inversión demasiado elevada

Oportunidad para vivir en La Caleta por 189.000 euros maria.vendeenchiclana
Comprar una casa en Cádiz resulta cada vez más complicado. La especulación inmobiliaria y la proliferación descontrolada de pisos turísticos han provocado que el precio del metro cuadrado no pare de subir en la ciudad, donde adquirir una vivienda en un barrio céntrico de por un precio razonable se ha convertido en una misión prácticamente imposible.

Sin embargo, en algunas ocasiones también surgen oportunidades inmobiliarias que son muy interesantes para las personas que estén buscando casa en Cádiz y no puedan gastar una cantidad de dinero demasiado elevada. Es el caso de un piso que acaba de salir a la venta y se encuentra en una de las zonas más populares de la ciudad.

Así es el piso que ha salido a la venta al lado de La Caleta

El piso en cuestión se ha dado a conocer a través de un vídeo publicado en TikTok por @maria.vendeenchiclana, una agente inmobiliaria que se encarga de gestionar la venta del inmueble. Aunque no se especifica la dirección exacta, en la descripción del piso se indica que está situado a sólo tres minutos de la playa de La Caleta y justo al lado de la célebre Taberna Casa Manteca. «Para quien quiera sentir Cádiz en primera fila», se explica.

En cuanto a sus características, en el anuncio no se indican los metros cuadrados que tiene el piso, pero en el vídeo se puede comprobar que tiene gran amplitud y cuenta con un gran salón, una cocina, un baño y dos dormitorios que están conectados por un largo pasillo. La vivienda, además, se encuentra en perfecto estado y está lista para entrar a vivir.

@maria.vendeenchiclana 📍Cádiz - Casa Manteca En el barrio con más duende de Cádiz, donde cada calle cuenta una historia ✨✨ •Para quien quiera sentir Cádiz en primera fila •Inversores listos (el alquiler en La Viña vuela) · A 3 minutos caminando de la mítica Playa de la Caleta · Rodeado de lo mejor: universidades, colegios, hospitales, bares de pescaíto y estaciones de transporte. #cadiz #inversion #housetour #cadizturismo #Inmobiliaria ♬ sonido original - María | Inmobiliaria Chiclana

Este es su precio

Además de su ubicación, la única información que se facilita en el vídeo de esta vivienda es su precio. Este fantástico piso situado junto a La Caleta se puede comprar por 189.000 euros, un precio que se puede considerar decente si se compara con los precios de otras viviendas situadas en la misma zona.

Las personas que estén buscando casa en Cádiz y quieran vivir en una de las zonas más privilegiadas de la ciudad tienen ahora una oportunidad única gracias a este piso que se puede comprar por un precio muy interesante.

