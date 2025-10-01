Se vende terreno de 4.400 metros con 150 metros de casa para reformar en Puerto Real: este es su precio

«Se vende terreno de 4.400 metros con 150 metros de casa para reformar». Las inmobiliarias y las redes sociales están repletas de anuncios de venta y alquiler de todo tipo de viviendas, terrenos, parcelas...

En un grupo de Facebook, 'Puerto Real', grupo público con 6.265 miembros, se ha publicado un anuncio que une terreno con casa en la localidad gaditana: en total, 4.550 metros de propiedad para quien quiera y pueda dar el paso. ¿El precio? 350.000 euros.

El terreno, con esa vivienda de 125 metros para reformar, está situado entre el Barrio de Jarana y el Hospital de Puerto Real y a 400 metros del Campo de Golf de Villanueva.

Se detalla que «tiene escrituras, pozo, agua potable de red, luz de red, pequeña nave de herramientas y cuadra para caballos».