Este es el pueblo más barato de Cádiz para comprar una casa: hay viviendas a la venta por 40.000 euros

La constante subida de los precios del sector inmobiliario es una de las grandes preocupaciones de la sociedad actual. Los pisos y las casas son cada vez más caras y esto supone un gran problema para las personas que necesitan comprar una vivienda, sobre todo, en las grandes ciudades, donde se están estableciendo una serie de precios que, en algunos casos, son inaccesibles para las personas con recursos económicos limitados.

En el caso de Cádiz, afortunadamente, existen alternativas. Algunos municipios de la provincia no se han visto tan afectados por esta subida generalizada de precios en el ámbito inmobiliario y disponen de algunas viviendas a la venta que pueden ser muy interesantes desde el punto de vista económico. El mejor ejemplo de ello es Setenil de las Bodegas, uno de los pueblos más conocidos de la provincia de Cádiz.

¿Cuánto cuesta una casa en Setenil?

Según un estudio reciente realizado por Idealista, Setenil de las Bodegas es el pueblo más barato de la provincia de Cádiz para comprar una casa. El precio del metro cuadrado en esta localidad se sitúa en 689 euros, una diferencia muy considerable con el precio medio de la provincia, que actualmente se sitúa en 2.110 euros. Esto significa que en Setenil, una casa de 80 metros cuadrados tendría un coste teórico de unos 55.000 euros.

Por una cantidad menor, incluso, sería posible comprar una vivienda en este municipio. Es el caso de una casa que se encuentra en la calle Alta y que está disponible en Idealista. Como se indica en el anuncio, la vivienda tiene 75 m/2 y tres habitaciones y se puede comprar por 40.000 euros.

Imágenes de la vivienda que está a la venta en Setenil por 40.000 euros Idealista

También hay otras dos viviendas que están a la venta por 60.000 euros y suponen una oportunidad muy interesante por su precio económico. Una de ellas tiene 139 m/2 y cuatro habitaciones (Av. del Carmen) y la otra, por su parte, tiene 145 m/2 y tres habitaciones (C/ Reyes Católicos).

El encanto de Setenil

Su gran oferta inmobiliaria no es el único atractivo de Setenil de las Bodegas. Este pueblo está considerado como uno de los más bonitos de España debido a su encanto único y su peculiar ubicación, ya que se encuentra integrado dentro de una peña de gran tamaño.

Setenil, además, es un pueblo tranquilo con un ambiente familiar donde es posible disfrutar de una calidad de vida única. Por eso supone una opción muy interesante para las personas que quieran vivir en un lugar de gran belleza rodeado de naturaleza sin necesidad de tener que realizar un desembolso económico demasiado elevado para conseguir una casa.