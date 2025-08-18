Sale a la venta por menos de 80.000 euros un piso de tres habitaciones en El Puerto: se encuentra en la zona donde se crio Joaquín

La vivienda cuenta con una cocina amplia, equipada con muebles blancos en buen estado.

Encontrar una vivienda amplia y bien ubicada a un precio ajustado no siempre es fácil, pero en El Puerto de Santa María acaba de salir una oportunidad difícil de dejar pasar.

Se trata de un piso en venta en la calle Federico Chueca (zona de Fermesa) por tan solo 77.000 euros. Con sus 80,68 metros cuadrados construidos y un precio de apenas 954 €/m², la vivienda se convierte en una de las opciones más asequibles de la ciudad para quienes buscan espacio y buena comunicación aunque tengan que sacrificar la cercanía al centro.

Y como detalle curioso: este barrio está muy próximo a donde se crio Joaquín Sánchez, el eterno capitán del Betis y uno de los portuenses más queridos.

La vivienda que anuncia la inmobiliaria Solvia, está construida en 1970 y cuenta con una distribución funcional: salón-comedor, cocina independiente y amueblada, tres dormitorios y un baño. Todo lo necesario para una familia, una pareja que busque espacio extra o incluso como inversión.

Algunas de las dependencias y plano del inmueble Solvia

Bien comunicado y cerca de la playa

Si te gusta la playa, uno de los puntos fuertes de este piso es su ubicación porque el piso de localiza muy próxima a La Puntilla. Además tiene cerca varias paradas de autobús urbano como Rafael Alberti, Pintor Manolo Prieto y Avenida de la Libertad, a unos 5 minutos a pie, con líneas 1, 2, 4 y 5 disponibles.

La parada de la plaza de Toros también está muy próxima, facilitando aún más los desplazamientos en bus y la terminal marítima está a unos 1,1 km, o aproximadamente 19 minutos andando.

Además, si te preocupa la educación de tus hijos, en menos de 600 metros se encuentran centros educativos como el IES Mar de Cádiz, y colegios como Menesteo, La Gaviota y José Luis Poullet.

Este piso de tres habitaciones se convierte en una alternativa interesante dentro del mercado inmobiliario de El Puerto. «Por menos de 80.000 euros, no solo compras un piso: también un pedacito del barrio donde Joaquín aprendió a regatear la vida.»