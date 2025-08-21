Por menos de 100.000 euros puedes comprar este piso en Chipiona con dos habitaciones

LA VOZ DE CÁDIZ Chipiona 21/08/2025 a las 11:49h. Compartir Copiar enlace

Adquirir una vivienda cerca de la playa no siempre supone un gran desembolso. En Chipiona, en plena costa gaditana, se encuentra a la venta un piso de dos dormitorios por 99.000 euros, una oportunidad interesante tanto para quienes buscan primera residencia como para aquellos que desean invertir en una segunda vivienda vacacional.

El inmueble está ubicado en la Avenida Félix Rodríguez de la Fuente, en el entorno de la estación de autobuses, una zona bien comunicada y con servicios cercanos como supermercados, centros de salud y comercios. Se trata de una primera planta exterior sin ascensor, construida en 2007 y actualmente en buen estado de conservación.

La vivienda cuenta con una superficie aproximada de 51 metros cuadrados útiles (60 construidos), distribuidos en salón-comedor luminoso, cocina independiente, baño completo y dos habitaciones. Aunque no dispone de calefacción, destaca por su buena iluminación natural y por la cercanía al litoral, lo que lo convierte en un lugar atractivo para disfrutar de la vida junto al mar.

El anuncio fue actualizado el 12 de agosto de 2025, lo que garantiza que la oferta se mantiene vigente. Con un precio ajustado y en una ubicación privilegiada, este piso se presenta como una de las opciones más asequibles para quienes quieren vivir o veranear en la costa de Cádiz.