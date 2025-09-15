El PSOE de Cádiz pide a la Junta que acelere las obras del nuevo hospital

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha lamentado en general el desmantelamiento de los servicios públicos por parte del Gobierno de Moreno Bonilla subrayando los recortes en áreas clave como la dependencia, la sanidad y la educación con el objetivo de favorecer la privatización.

El PSOE ha señalado a la sanidad. Tras recordar las movilizaciones de sindicatos y ciudadanos, Cornejo ha lamentado que «la sanidad pública, que era un ejemplo en todo el país, esté siendo atacada para desmantelarla y destinar millones de euros a la sanidad privada«. En este sentido, ha vuelto a poner sobre la mesa el «incumplimiento flagrante» del Gobierno andaluz con el nuevo hospital de Cádiz, recordando que la vicepresidenta María Jesús Montero le ha cortado el rollo a Moreno Bonilla: «Ya no hacen falta más excusas, ni más fotos de Juanma Moreno. Si quieren el nuevo hospital de Cádiz, pónganse los 500 millones de euros que dicen que cuesta el hospital, que se vean reflejados en los presupuestos y así el PP cumpla con la provincia y con la ciudad de Cádiz«, ha insistido.

Sobre la educación

En la misma línea, el dirigente socialista ha recordado que el viernes en la reunión de Montero con la comunidad educativa se puso se manifiesto la misma preocupación por los recortes abundando en que «de las 3.000 líneas que se han perdido en Andalucía, casi un tercio, 700 líneas, han sido en la provincia de Cádiz«, lo que constituye «una barbaridad y un ataque de frente a la comunidad educativa y a la ciudadanía». El secretario de Organización ha sido rotundo al afirmar que este modelo del PP es un «ataque frontal» a un servicio que es «fundamental para el estado del bienestar».