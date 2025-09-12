La Junta mantiene su «compromiso» con el nuevo Hospital de Cádiz y lamenta «el tiempo perdido»

El consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, ha lamentado el «tiempo perdido» ante el anuncio realizado este viernes por parte de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, de la cesión gratuita de los suelos para la construcción del nuevo Hospital de Cádiz. «Un tiempo precioso donde podríamos haber avanzado en torno al hospital y poco se entienden todas las justificaciones y sobre todo los impedimentos que hasta ahora había puesto Zona Franca para llegar a un acuerdo y poder hacer este suelo».

«Esto da la razón a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Cádiz que veníamos reclamando la cesión de este terreno e incluso se había ofrecido poder pagarlo si fuera necesario y por tanto, en todo caso, saludamos y nos alegramos de que la Zona Franca y el Ministerio de Hacienda hayan rectificado, hayan dado marcha atrás y se hayan posicionado de la parte que viene haciendo la Junta de Andalucía. Nos alegramos de que el gobierno de Pedro Sánchez atienda la petición de la Junta y del Ayuntamiento de Cádiz en torno a la cesión de los suelos del hospital«, ha manifestado Antonio Sanz.

No obstante, señala que el anuncio «llega tarde porque la Zona Franca no tenía ninguna excusa para no estar al lado de los gaditanos en este proyecto como veníamos denunciando y por otro lado abre las puertas ya de manera definitiva a avanzar en torno al hospital a pesar del tiempo que nos ha hecho perder el Ministerio de Hacienda en este caso y el gobierno de Sánchez«.

«El compromiso de la Junta con el Hospital de Cádiz es definitivo y es incuestionable, de ahí que desde la Consejería de Salud ya se cuente con el proyecto funcional que fue aprobado y que establece cómo va a ser y qué actividad y qué recursos va a disponer el nuevo hospital para ponerlo en marcha lo antes posible. Por tanto hoy avanzamos para que sea una realidad el futuro hospital en el menor plazo posible y resolviendo una cuestión que hasta ahora frenaba el desarrollo del mismo y que nos da la razón en que esta era una cuestión que se debía resolver por parte del Gobierno de la Nación como responsable de la cesión de ese suelo».

