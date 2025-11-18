El PP critica «la incompetencia» de Marlaska: «No queremos que, por su culpa, Cádiz sea territorio para narcos»

La senadora del PP por Cádiz, Teresa Ruiz-Sillero, ha acusado este martes al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, de «incompetencia» en la lucha contra el narcotráfico y ha advertido de que «ni el PP ni los gaditanos queremos que, por culpa de su incompetencia, Cádiz sea territorio para los narcos». La parlamentaria popular ha defendido la necesidad de «combatir» la actividad de las redes criminales con «medidas legales», entre ellas la declaración de la provincia como Zona Especial de Seguridad, la modificación del Código Penal para tipificar el petaqueo como delito y que la Audiencia Nacional asuma la competencia en los casos de narcotráfico.

Según ha recogido el PP en una nota de prensa, Ruiz-Sillero ha reclamado también mejoras para los agentes de Policía Nacional y Guardia Civil, como la jubilación anticipada, una medida que, según ha dicho, el PSOE mantiene «paralizada» en el Congreso. Durante su intervención en el Pleno del Senado, la parlamentaria ha recordado a Marlaska que «acaba de recibir un informe demoledor» de la Misión del Parlamento Europeo que visitó recientemente Barbate y Algeciras, y que según Ruiz-Sillero «verifica que el ministro es un incompetente», especialmente por «no dar los medios necesarios» a los cuerpos policiales y por «no declararlos profesiones de riesgo».

La senadora ha insistido en que el informe europeo señala que Interior «desmantela el OCON SUR», unidad especializada en la lucha contra el narcotráfico, y que el ministro «se niega a declarar Cádiz como Zona de Especial Seguridad». Además, ha afirmado que en el documento se recoge que Marlaska «movió pruebas clave antes de la visita de los eurodiputados», en referencia a la lancha de la Guardia Civil en la que fueron asesinados dos agentes, lo que ha calificado como «una obstrucción grave».

Ruiz-Sillero ha criticado que el ministro trate de desacreditar el informe «diciendo que está politizado» y recurriendo a «la cantinela de que con el PP había menos policías y guardias civiles». «Eso ya no cuela —ha dicho— porque es de todos sabido que faltan medios».

La senadora ha alertado además de que narcolanchas y petaqueros «campan tranquilamente por las playas de Chiclana, Sanlúcar y el Campo de Gibraltar», y ha señalado como «especialmente preocupante» la situación de Chiclana, donde, según ha denunciado, «se almacenan cientos de litros de gasolina en la zona de pinares, con riesgo de explosión e incendio». También ha reprochado a los alcaldes socialistas de Chiclana y Sanlúcar que «no presionen para que se refuerce la lucha contra el narcotráfico».

Marlaska ha negado las acusaciones de los eurodiputados

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reprendido este martes en el Senado al PP por el «sesgo político« del informe de la misión de eurodiputados que se interesó por las agresiones a policías tras la tragedia de la narcolancha en Barbate.

También ha cuestionado que le hayan llamado «miserable» por permitir «la vuelta de la violencia de la izquierda abertzale« y de la 'kale borroka' en Navarra y País Vasco.

En la sesión de control en la Cámara Alta, las senadoras del PP Marimar Blanco y María Teresa Ruiz-Sillero han señalado a Marlaska por guardar un «silencio cómplice» frente a las agresiones a los policías y la que sufrió un periodista en un campus universitario de Pamplona en una protesta contra un acto del activista Vito Quiles.

En concreto, Marlaska ha negado las acusaciones de los eurodiputados que en el informe de la misión europea aludieron a una supuesta obstrucción por parte del ministro del Interior. «Ese informe tiene un sesgo político absolutamente claro y evidente, y un desconocimiento del contexto de la situación de la zona de Andalucía y del Campo de Gibraltar específicamente», ha contestado.

Acto seguido, Marlaska también ha respondido a las críticas por ocultar a los eurodiputados que visitaron Barbate la embarcación en la que murieron dos guardias civiles arrollados por una narcolancha en febrero de 2024. «Esa patrullera no estaba en ese lugar por decisión de las familias de las víctimas, no lo calle«, ha dicho en respuesta a Ruiz-Sillero.

Dicho informe de la comisión de Peticiones del Parlamento Europeo incluye enmiendas del PP y Vox que critican al Gobierno tras las muertes de los dos guardias civiles en Barbate, además de reiterar la recomendación para que las agresiones a policías sean tipificadas como eurodelitos.

No banalizar la violencia

En otra pregunta, la senadora Marimar Blanco ha calificado varias veces de «miserable» al ministro del Interior, uniendo lo ocurrido en el campus universitario de Pamplona en el que resultó herido un periodista con el informe de eurodiputados y las agresiones a agentes de las fuerzas de seguridad.

«Bajo su mandato, la violencia de la izquierda abertzale ha vuelto a las calles, los agentes se sienten abandonados, las víctimas humilladas, los ciudadanos cada vez más desprotegidos, incluso hasta Europa ha dicho en voz alta lo que usted ha intentado silenciar y tapar en numerosas ocasiones», ha señalado Blanco, antes de terciar: «Su silencio traiciona, duele más que la violencia».

«Se venció a la organización terrorista ETA hace ya 14 años, ya no hay 'kale borroka', que fue un problema de máxima magnitud; nosotros condenamos todas las violencias, no banalice la violencia«, ha replicado Marlaska.

El ministro ha añadido que lo que estaba haciendo el PP es «amparar la violencia» de aquellos que van a las universidades a «generar crispación y odio», a los que ha calificado de «aireadores de la ultraderecha».

En este sentido, Marlaska ha reiterado que la prioridad de su Ministerio es «prevenir y luchar contra cualquier agresión», así como garantizar la «eficiencia y dignidad» de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y hacerlo, ha subrayado, sin «fines partidistas» como hizo el PP.