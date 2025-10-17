Cuca Gamarra exige medios contra el narcotráfico en Cádiz: «Hay que proteger a quienes nos protegen»

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha acusado al Gobierno de «abandonar» a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) en la lucha contra el narcotráfico y ha reclamado más medios y reformas legales para reforzar la actuación en la provincia de Cádiz.

Durante su intervención ante los medios, Gamarra ha criticado el «claro y evidente» abandono del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y ha denunciado la «paralización y el bloqueo» en el Congreso de leyes «fundamentales» para combatir este fenómeno.

La dirigente popular ha reafirmado el «compromiso» del PP con la Policía Nacional y la Guardia Civil y ha alertado de las «condiciones muy precarias» en las que trabajan en el Campo de Gibraltar. «Hay que proteger a quienes nos protegen», ha subrayado.

Zona de Especial Singularidad

Gamarra ha insistido en que «el narcotráfico no es un problema local, es un problema nacional y prioritario para la sociedad española» y ha pedido incentivos económicos y laborales para los agentes, reclamando que toda la provincia de Cádiz sea reconocida como Zona de Especial Singularidad. También ha planteado reformas del Código Penal y de la Ley Orgánica del Poder Judicial para tipificar el petaqueo como delito, endurecer las penas en agresiones a las fuerzas de seguridad y otorgar la competencia a la Audiencia Nacional en materia de narcotráfico.

Asimismo, ha cuestionado «cómo es posible que desde el Congreso de los Diputados se estén bloqueando leyes que ya han sido aprobadas en el Senado», en referencia a la modificación del Código Penal.

La vicesecretaria popular ha reclamado además la reactivación del OCON-Sur, «un instrumento eficaz que el ministro Marlaska ha deshabilitado y que es necesario recuperar», y ha lamentado que los agentes no dispongan de herramientas tecnológicas como drones para combatir a las mafias.

Servidumbre militar

Durante su visita a la provincia, Gamarra también ha anunciado que el PP registrará en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley (PNL) para solicitar al Gobierno que Barbate reciba compensaciones económicas por la servidumbre militar derivada de la presencia del campo de adiestramiento de Sierra del Retín en su término municipal.

«Esa proposición no de ley que el Partido Popular va a registrar en el Congreso en relación a las compensaciones económicas y por tanto a la indemnización que le corresponde, porque es justa, a Barbate, igual que le corresponde a Rota o a Morón por circunstancias similares, se convierte en un compromiso firme del Partido Popular porque nosotros sí tenemos palabra», ha asegurado Gamarra.

La iniciativa se ha anunciado tras una reunión en el Ayuntamiento de Barbate con el alcalde, Miguel Molina, y la primera teniente de alcalde, Ana Moreno, a la que también ha asistido el coordinador de Interior y Emergencias del PP, Antonio Sanz.

En el encuentro se ha abordado la situación que vive el municipio debido a la ocupación de cerca del 39% de su término municipal por parte del Ministerio de Defensa y la OTAN, sin que reciba compensación económica alguna. Tanto el alcalde como la primera teniente de alcalde han insistido en la necesidad de una respuesta institucional coordinada que permita avanzar en una «reivindicación histórica» del pueblo barbateño.

Molina ha recordado que Barbate lleva décadas soportando limitaciones sin recibir una compensación justa y ha subrayado que «no se trata de un privilegio, sino de un reconocimiento de la situación real del municipio». El regidor ha explicado que esta acción forma parte de los pasos dados por el Ayuntamiento para lograr el reconocimiento de Barbate como municipio de Especial Singularidad, incluyendo una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que sigue recabando apoyos.