Sigue la búsqueda sin noticias de los tripulantes de la narcolancha que apareció en la playa de Cádiz

Desde que este pasado viernes apareciera una semirrígida varada en la orilla de la playa de la Victoria en la capital gaditana los servicios de vigilancia y auxilio de la Guardia Civil no han dejado de buscar a los tres tripulantes que supuestamente acompañaban al hasta ahora único superviviente en dicha lancha.

El mal tiempo no ha impedido que durante los días que lleva activo dicho dispositivo no se haya dejado de buscar a estas personas, tres hombres, que podrían haber caído de la 'goma' a unas millas de la costa de Cádiz. Según fuentes consultadas por este periódico a este operativo se ha incorporado desde el primer momento un helicóptero del Servicio Aéreo de la Guardia Civil que continúa rastreando el litoral y peinando el agua mar adentro para dar con las posibles víctimas.

Salvamento Marítimo también ha participado en esta búsqueda pero la desactivó este lunes tras no tener resultados positivos. como informó Europa Press. Aún así, como se indicó, continúa pendiente de actuar si fuera necesario y con todas sus patrulleras alertadas en sus respectivos servicios.

El operativo de búsqueda se ha desarrollado desde el pasado jueves por la noche, cuando se recibió el aviso de que tres personas habían caído al mar desde una embarcación neumática a unas 2,3 millas náuticas del Castillo de San Sebastián, en la capital gaditana. Desde entonces se han estado haciendo batidas, sin que de momento se tengan más noticias.

Por otro lado y según ha podido saber este periódico se ha iniciado una investigación sobre los hechos acontecidos y que todo apunta que podrían estar relacionado con el narcotráfico debido a las características de la embarcación abandonada y a las circunstancias en las que se dio el naufragio. De momento se ha identificado a la persona que llegó a la costa y se le tomará declaración.

No es la primera vez que durante una de estas travesías los ocupantes de las embarcaciones caen al agua debido a la fuerte embestida de las olas que se mueven en marejada por el temporal. Vayan o no sujetos al potro que es como denominan a la parte de la lancha en la que van sentados. En muchas de estas ocasiones dichos tripulantes han sido rescatados por los mismos agentes que les perseguían.

Por otro lado, no hay que olvidar que el simple uso de estas lanchas neumáticas está prohibido debido al alto riesgo de su navegación en velocidades extremas y por los fines para los que mayoritariamente se utilizan. Lleven o no droga en ellas.