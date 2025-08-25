En esta playa de Cádiz puedes ver los restos de un barco hundido cuando baja la marea: esta es su historia

Algunas playas de Cádiz tienen una serie de curiosidades que sorprenden a muchos bañistas, como el caso de Zahara de los Atunes. Esta popular playa es conocida en toda España por su agua cristalina y su gran extensión de arena fina y dorada, pero también, por ser la playa en la que puedes ver los restos de un barco hundido.

Se trata del vapor inglés Gladiator, que a finales del siglo XIX se quedó varado en la playa de Zahara, donde sigue a día de hoy. Sus restos, incluso, se pueden apreciar con claridad desde la arena cuando baja la marea, sobre todo, la parte superior de la caldera, que queda completamente fuera del agua.

La historia del barco

Según se explica en la web de Turismo de Zahara de los Atunes, los restos del barco que están en la playa son los del vapor Gladiator, una embarcación inglesa con matrícula escocesa que se dirigía a Liverpool con 600 cajas de azúcar y encalló en la orilla de esta playa el martes 12 de diciembre de 1893.

Al parecer, como indican los medios de la época, el barco tocó fondo en el bajo de las Cabezas, cerca de Tarifa, y esto provocó que se abriera una vía de agua en su interior. Después de navegar más de 15 millas, el capitán David Kin comprobó que la embarcación comenzaba a hundirse y decidió embarrancar en la playa de Zahara de los Atunes, a pocos metros de la orilla.

Por suerte, toda la tripulación pudo abandonar el barco sin problema y no hubo que lamentar ningún daño personal. Los tripulantes, además, fueron trasladados hasta Cádiz en carruaje después de la tragedia.

Se intentó reflotar sin éxito

Las autoridades intentaron reflotar el barco para sacarlo de la playa, pero todos los intentos fueron en vano. Se decidió entonces dejar el vapor en el mismo lugar en el que había encallado y en el que se sigue encontrando a día de hoy.

El barco, de hecho, se ha convertido en todo un símbolo para los habitantes de Zahara y para los miles de bañistas que visitan esta playa durante los meses de verano. El recuerdo de un suceso histórico que tuvo lugar hace más de 130 años y que nunca se olvidará mientras el vapor Gladiator siga encallado en la orilla.