Esta es la playa más barata y tranquila de Cádiz según la prensa internacional: «Uno de los secretos mejor guardados de España»

Las playas de Cádiz están consideradas como las mejores de España. El litoral gaditano cuenta con una serie de playas únicas que son conocidas por su gran calidad y su increíble belleza. Es el motivo por el que los pueblos costeros de la provincia se han convertido en uno de los destinos de referencia para los turistas durante los meses de verano.

Algunas de estas playas, además, cuentan con una serie de encantos únicos que las hacen aún más atractivas, como ha destacado recientemente 'The Sun'. La revista británica ha realizado un artículo en el que recomienda a sus lectores visitar una playa de Cádiz que ha definido como la más tranquila y barata de la provincia.

Una de las mejores playas de Cádiz

La playa de Cádiz que ha sido destacada por este medio británico ha sido El Palmar, una de las más populares del litoral gaditano. Cuenta con cuatro kilómetros de arena fina y dorada y agua cristalina y es muy conocida por su belleza, además de por gran ambiente animado. También es un lugar ideal para practicar deportes acuáticos como el surf, el windsurf o el kitesurf.

La playa del Palmar, en Vejer de la Frontera la voz

En El Palmar, además, es posible encontrar un gran número de bares y chiringuitos donde es posible disfrutar de la extraordinaria gastronomía local o tomar alguna copa o cóctel. Otro aspecto que también es muy conocido de esta playa son sus puestas de sol, siendo uno de los mejores lugares de la provincia de Cádiz para ver el atardecer.

'The Sun' la recomienda por esto

El motivo por el que 'The Sun' ha destacado a esta playa de Cádiz por encima del resto es su tranquilidad. Según el medio británico, la playa de El Palmar es muy desconocida para los turistas británicos, por eso está menos masificada. Además, al tener una amplitud de cuatro kilómetros, los bañistas disponen de espacio suficiente para tener un ambiente más íntimo. «Es relajante, pura y está libre del habitual murmullo de los turistas británicos», afirman.

Otro aspecto que también han destacado es su precio, ya que en los restaurantes y chiringuitos que hay en la zona no suelen ser demasiado caros teniendo en cuenta el lugar en el que se encuentran. Son algunos de los motivos por los que 'The Sun' ha querido recomendar esta playa que ellos mismos definen como «uno de los secretos mejor guardados de España».