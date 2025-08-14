Cinco playas infinitas de Cádiz donde puedes dar paseos interminables mientras ves un atardecer mágico

La provincia de Cádiz puede presumir de tener algunas de las mejores playas de España. Auténticos paraísos de arena fina y dorada y agua cristalina que son conocidos por su extraordinaria belleza. Algunas de estas playas, además, cuentan con una gran extensión que ofrece muchas ventajas para los bañistas.

Es el caso de cinco playas que, por su tamaño, tienen el privilegio de ser las más largas de la provincia de Cádiz. Cinco lugares que son ideales para aquellas personas que prefieren playas amplias donde es posible disfrutar de un ambiente más tranquilo y dar paseos interminables por la orilla mientras con mágicos atardeceres de fondo. Estas son las mejores playas para vivir esa experiencia:

Playa de la Barrosa

Playa de la Barrosa, en Chiclana A. V.

Sus más de ocho kilómetros de extensión convierten a esta playa situada al sur de Chiclana en la más larga de Cádiz. Es una opción perfecta para las personas que buscan un ambiente tranquilo y familiar. La playa, además, cuenta con algunas zonas más cercanas a núcleos urbanos que ofrecen una gran cantidad de servicios y otras zonas que están más alejadas y tienen un entorno más natural.

Playa de los Lances

Imagen de la playa de los lances l.v.

La Playa de los Lances, ubicada en Tarifa, es la segunda más larga de la provincia con 7,2 kilómetros de extensión. Tiene un entorno natural prácticamente virgen y es conocida por su belleza, sus paisajes de dunas y sus aguas cristalinas. Es, además, un destino de referencia para la práctica de deportes acuáticos como el kitesurf o el windsurf. También cuenta con una zona donde hay diferentes chiringuitos y lugares de ocio.

Playa de Zahara de los Atunes

Playa de Zahara de los Atunes L.V.

La Playa de Zahara de los Atunes tiene casi siete kilómetros de extensión, siendo la tercera más larga de Cádiz, además de ser una de las más populares en los últimos años. Esta playa es conocida, sobre todo, por su belleza y su ambiente familiar. Un lugar único donde es posible disfrutar de atardeceres increíbles y baños relajantes en aguas cristalinas.

Playa de Camposoto

Imagen de archivo de la playa de camposoto l.v.

Con seis kilómetros de extensión, la Playa de Camposoto se sitúa como la cuarta playa más larga de Cádiz. Se encuentra en San Fernando, dentro del entorno natural protegido del Parque Natural de la Bahía de Cádiz. En esta playa virgen es posible disfrutar de un ambiente natural único, siendo una opción perfecta para las personas que buscan una playa más tranquila y aislada de núcleos urbanos.

Playa de El Palmar

Playa de El Palmar Barceló

La Playa de El Palmar es otra de las más largas de Cádiz con cuatro kilómetros de extensión. Se encuentra en el municipio de Vejer de la Frontera y es muy conocida por su belleza y, sobre todo, su ambiente animado. Cuenta con un fantástico entorno natural de dunas y vegetación y es un lugar ideal para ver el atardecer. Además, es muy frecuentada por surfistas y amantes de los deportes acuáticos.

Son algunas de las mejores opciones para las personas que buscan una playa amplia con un ambiente más tranquilo. Cinco destinos donde es posible disfrutar de los muchos encantos que ofrece el litoral gaditano.