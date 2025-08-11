Así es la playa más larga de Cádiz: tiene ocho kilómetros de arena dorada y agua cristalina

Ya se sabe. En Cádiz hay playas y playas, para elegir. Y si alguien busca una que ofrezca kilómetros de arena y agua cristalina... hay una que seguro que saciará su búsqueda.

Se trata de la playa de La Barrosa, en Chiclana, un arenal que ha sido seleccionado en varias ocasiones como la mejor playa de España por distintos medios de comunicación y páginas web de viajes.

La playa de La Barrosa ocupa la mayor parte del frente litoral de Chiclana de la Frontera. El extremo norte de la playa, cercano al comienzo de la carretera de la Barrosa, es el lugar perfecto para disfrutar de un atardecer único con el sol extinguiéndose bajo el Castillo de Sancti Petri.

De gran amplitud, la calidad de su arena fina y dorada y su escasa pendiente convierten la Barrosa en una playa familiar, donde el descanso y los juegos se compatibilizan durante cualquier hora del día. Es una de las playas más visitadas de la provincia que no descansa tras el ocaso.

Más que una playa

A lo largo de toda la playa se puede encontrar una gran oferta gastronómica, bares de copa y chiringuitos que hacen las delicias de un público principalmente familiar.

En su extremo sur se encuentra el núcleo residencial Novo Sancti Petri formado por viviendas unifamiliares, complejos hoteleros, zonas comerciales y un club de golf. Un lugar para todos los gustos.

La playa de La Barrosa es una de las más famosas de la provincia de Cádiz y se caracteriza por sus más de 8 kilómetros de longitud que van desde los acantilados de Sancti Petri hasta la conocida como Loma del Puerco, donde la localidad limita con la vecina Conil.