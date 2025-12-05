Operación salida en Cádiz: 157.000 viajes por carretera y puntos conflictivos en Puerto Real, San Fernando, Chiclana y Algeciras

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 157.000 desplazamientos de largo recorrido por carreteras de la provincia de Cádiz durante el puente de la Constitución-Inmaculada. El operativo se activará este viernes 5 de diciembre a partir de las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 00:00 horas del lunes 8 de diciembre.

Puntos conflictivos DGT

Según ha detallado el Ministerio de Transportes, las vías que soportarán una mayor intensidad circulatoria serán la AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491.

Entre los puntos conflictivos previstos por circulación destacan la A-4 en Puerto Real, la CA-33 entre San Fernando y Puerto Real, la A-48 en Chiclana debido a las congestiones en el enlace de Tres Caminos, así como la A-7 en Algeciras, donde podrían registrarse retenciones.

Para reducir estas incidencias, la DGT ha establecido itinerarios alternativos, especialmente para evitar los atascos del enlace A-4, A-48 y CA-33, recomendando el uso de la A-390, A-381 y AP-4.

Respecto a los horarios con mayor circulación, la DGT sitúa el mayor flujo de vehículos entre:

Horas y días clave Viernes: de 15:00 a 22:00 horas

Sábado: de 10:00 a 14:00 horas

Domingo: de 10:00 a 14:00 horas

Lunes 8: de 12:00 a 21:00 horas

Los desplazamientos se concentrarán principalmente hacia localidades de la sierra gaditana, zonas turísticas de descanso, segundas residencias y accesos a grandes superficies comerciales.

El retorno se prevé mayoritariamente durante la tarde del lunes 8 de diciembre.