Operación salida en Cádiz: 157.000 viajes por carretera y puntos conflictivos en Puerto Real, San Fernando, Chiclana y Algeciras

La DGT propone itinerarios alternativos para evitar congestiones, especialmente en Tres Caminos

El Ministerio licita obras de mejora en la autovía de Vejer pero no avanza en su desdoble hasta Algeciras

Un coche se estrella contra una señal de tráfico entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules y deja dos heridos graves

Los desplazamientos se dirigirán a zonas de la sierra, turísticas y comerciales
Los desplazamientos se dirigirán a zonas de la sierra, turísticas y comerciales l.V.
M. Landeta

M. Landeta

Cádiz

La Dirección General de Tráfico (DGT) prevé 157.000 desplazamientos de largo recorrido por carreteras de la provincia de Cádiz durante el puente de la Constitución-Inmaculada. El operativo se activará este viernes 5 de diciembre a partir de las 15:00 horas y permanecerá vigente hasta las 00:00 horas del lunes 8 de diciembre.

Puntos conflictivos DGT

Según ha detallado el Ministerio de Transportes, las vías que soportarán una mayor intensidad circulatoria serán la AP-4, N-IV, A-4, N-340, A-7, A-48, A-480 y A-491.

Entre los puntos conflictivos previstos por circulación destacan la A-4 en Puerto Real, la CA-33 entre San Fernando y Puerto Real, la A-48 en Chiclana debido a las congestiones en el enlace de Tres Caminos, así como la A-7 en Algeciras, donde podrían registrarse retenciones.

Para reducir estas incidencias, la DGT ha establecido itinerarios alternativos, especialmente para evitar los atascos del enlace A-4, A-48 y CA-33, recomendando el uso de la A-390, A-381 y AP-4.

Respecto a los horarios con mayor circulación, la DGT sitúa el mayor flujo de vehículos entre:

Horas y días clave

  • Viernes: de 15:00 a 22:00 horas

  • Sábado: de 10:00 a 14:00 horas

  • Domingo: de 10:00 a 14:00 horas

  • Lunes 8: de 12:00 a 21:00 horas

Los desplazamientos se concentrarán principalmente hacia localidades de la sierra gaditana, zonas turísticas de descanso, segundas residencias y accesos a grandes superficies comerciales. 

El retorno se prevé mayoritariamente durante la tarde del lunes 8 de diciembre.

