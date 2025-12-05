Tráfico

Un accidente en la N-340, en Tarifa, deja tres heridos y obliga a excarcelar a una persona

Los heridos fueron trasladados en ambulancia a un centro sanitario para su valoración

Uno de los varones resultó atrapado en el vehículo y tuvo que ser excarcelado por los Bomberos. CBPC
M. Landeta

Cádiz

Tres personas han resultado heridas tras una colisión frontolateral entre dos turismos registrada en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, en la carretera N-340, a la altura del kilómetro 70, en el término municipal de Tarifa, en Cádiz.

Los heridos, dos hombres y una mujer, han tenido que ser trasladados a un centro sanitario para su valoración médica.

Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, uno de los varones quedó atrapado en el interior del vehículo, lo que obligó a realizar labores de excarcelación.

El aviso se recibió a las 07:00 horas y hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que trasladaron a las tres víctimas en dos ambulancias.

Por parte del Consorcio, intervinieron cinco efectivos junto a tres vehículos: un vehículo de rescate ligero (S-38), una autobomba urbana ligera (P-45) y un vehículo de mando (M-57). En el operativo colaboró también la Guardia Civil.

