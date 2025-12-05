Un accidente en la N-340, en Tarifa, deja tres heridos y obliga a excarcelar a una persona

Tres personas han resultado heridas tras una colisión frontolateral entre dos turismos registrada en la mañana de este viernes, 5 de diciembre, en la carretera N-340, a la altura del kilómetro 70, en el término municipal de Tarifa, en Cádiz.
Los heridos, dos hombres y una mujer, han tenido que ser trasladados a un centro sanitario para su valoración médica.
Excarcelación en Tarifa
Según ha informado el Consorcio de Bomberos de la provincia de Cádiz, uno de los varones quedó atrapado en el interior del vehículo, lo que obligó a realizar labores de excarcelación.
El aviso se recibió a las 07:00 horas y hasta el lugar se desplazaron los servicios sanitarios, que trasladaron a las tres víctimas en dos ambulancias.
Por parte del Consorcio, intervinieron cinco efectivos junto a tres vehículos: un vehículo de rescate ligero (S-38), una autobomba urbana ligera (P-45) y un vehículo de mando (M-57). En el operativo colaboró también la Guardia Civil.
