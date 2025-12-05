Accidente en la A-381

Un coche se estrella contra una señal de tráfico entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules y deja dos heridos graves

El siniestro ha ocurrido en el kilómetro 28 de la A-381

Bomberos asistiendo a uno de los heridos accidentados en la A-381
Dos personas han resultado heridas de gravedad en la mañana de este viernes tras salirse su vehículo en la autovía A-381, entre Medina Sidonia y Alcalá de los Gazules (Cádiz), e impactar contra un poste de señalización de carreteras.

Según ha indicado el Consorcio Provincial de Bomberos, el siniestro se ha producido sobre las 08.00 horas de la mañana de este viernes en el kilómetro 28 de la A-381.

Así, a la llegada de los efectivos de Bomberos del Parque de Medina, han comprobado que en el accidente había un solo vehículo implicado, con dos ocupantes, que tras salirse de la carretera ha terminado impactando con una señal de tráfico de las que se encuentran por detrás del quitamiedo.

A la llegada de los bomberos los dos ocupantes se encontraban ya fuera del turismo, ambos heridos de consideración, por lo que han colaborado con el personal de los servicios sanitarios en las labores de estabilización y traslado de los heridos a la ambulancia.

