Conductor kamikaze en la AP-4: recorre 15 kilómetros en sentido contrario por la autopista Cádiz-Sevilla

La Guardia Civil de Cádiz está investigando al conductor de un ciclomotor que circuló durante 15 kilómetros en sentido contrario por la autopista AP-4, avanzando hacia Cádiz por los carriles destinados a la dirección Sevilla.

Ciclomotor kamikaze

Los hechos tuvieron lugar en la mañana del 21 de noviembre, cuando varios usuarios alertaron al Subsector de Tráfico de la presencia del ciclomotor circulando al revés a la altura del kilómetro 85 de la vía. Ante el riesgo extremo que suponía la situación, los agentes establecieron un dispositivo de corte de la circulación para garantizar la seguridad vial y evitar un posible siniestro en esta autopista que conecta Cádiz y Sevilla.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial de la Guardia Civil ha asumido el caso e investiga al conductor por un delito contra la seguridad vial, al circular un vehículo a motor con temeridad manifiesta y poner en peligro la vida de los demás usuarios.

Pena de prisión

Este delito, recogido en el artículo 380 del Código Penal, está castigado con penas de prisión de seis meses a dos años y retirada del permiso de conducir por un periodo de uno a seis años.

Tras la instrucción de las diligencias, estas serán remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Guardia de Puerto Real.