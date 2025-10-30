Omar Montes actuará en directo en el festival de Halloween que se celebrará en este municipio de Cádiz: así puedes comprar tu entrada

Un municipio de Cádiz celebrará el día de Halloween 2025 por todo lo alto. Se trata de San Fernando, donde tendrá lugar un festival de música con motivo del día más terrorífico del año. El artista más destacado del cartel, además, será Omar Montes, uno de los cantantes más populares del panorama musical actual.

El madrileño estará acompañado en este festival por tres DJ muy conocidos como Manu Vulcán, Lenna Music y Samu Salazar. Todos ellos componen el cartel del Malditxs Halloween Night Fest, un evento donde los asistentes podrán vivir una noche llena de ritmo, locura y flow.

Fecha, ubicación y entradas

El Malditxs Halloween Night Fest se celebrará el próximo viernes 31 de octubre a las 21:00 horas. El festival tendrá lugar en el recinto del Bahía Sound, ubicado justo detrás del Centro Comercial Bahía Sound de San Fernando.

Las entradas se pueden conseguir a través de la web oficial del festival y tienen diferentes precios en función de la categoría. Las entradas generales tienen un precio de 25 euros, mientras que las entradas de la zona VIP valen 45 euros. También existe otra opción que son los Palcos Bahía, con un precio de 280 euros por mesa.

Entradas Entrada generla: 25 euros

Entrada VIP: 45 euros

Palcos Bahía: 280 euros

Programación de Halloween en San Fernando

Además del Malditxs Halloween Night Fest, San Fernando llevará a cabo un gran número de actividades con motivo de Halloween 2025. Todas ellas tendrán lugar entre el viernes 31 de octubre y el domingo 2 de noviembre y estarán dedicadas a los monstruos clásicos del cine y la literatura.

Habrá un museo de monstruos, emisiones de películas de terror, photocalls temáticos, rutas de los misterios, talleres infantiles, un concurso de ambientación de Halloween y el tradicional certamen de cortos de 90 segundos de terror. Las personas que visiten San Fernando durante el próximo fin de semana tendrán la oportunidad de vivir una experiencia única en este municipio de Cádiz que se convertirá en uno de los más terroríficos de la provincia.