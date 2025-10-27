Halloween 2025

En esta localidad de Cádiz puedes visitar la casa más terrorífica: «Para los amantes de la adrenalina y el miedo»

La Delegación de Comercio del Ayuntamiento de San Roque organiza una experiencia única para los amantes de la adrenalina y el miedo: el pasaje del terror «La Casa Maldita», que se llevará a cabo en la planta sótano del Teatro Juan Luis Galiardo los días 29, 30 y 31, coincidiendo la última jornada con la Noche de Halloween. La entrada costará 5 euros.

Durante las jornadas, los visitantes se adentrarán en un recorrido lleno de sustos, escenarios tenebrosos y personajes que harán estremecer hasta a los más valientes. Una propuesta pensada para celebrar Halloween de una manera diferente, con una ambientación sorprendente y un montaje cuidado al detalle.

