El negocio detrás de la careta: Halloween crece en la provincia y activa la economía local antes de Navidad

Halloween está a la vuelta de la esquina. Los pequeños y no tan pequeños ya hurgan en los armarios de casa en busca del disfraz que se van a poner este año. Fantasmas, monstruos, payasos... Todo vale en Halloween, siempre y cuando tenga un toque de terror. Cada vez son más los adeptos de una celebración importada de Estados Unidos que llegó para quedarse hace décadas, pero que no ha sido hasta hace escasos años cuando los ayuntamientos de Cádiz vieron en ella una oportunidad para llenar las calles de vecinos y visitantes, atraídos por una variada programación que va más allá del 31 de octubre. Los comercios ya lucen sus terroríficos escaparates, mientras que los hosteleros gaditanos esperan con ilusión el lleno de sus terrazas y los decoradores y artesanos ultiman las piezas que ambientarán las calles de la provincia. Halloween se ha consolidado como un impulso para la economía local, el preludio de la intensa campaña navideña que arranca con el Black Friday.

Hasta el momento, la ciudad referencia de la celebración de la noche más terrorífica del año es San Fernando. Al igual que sucede con otros eventos importantes del calendario, el Consistorio isleño ha apostado de lleno por hacer de Halloween un atractivo turístico, hasta convertirlo en una seña de identidad de la ciudad. «Créanme, pongamos en un buscador, en Google, Halloween y posiblemente aparezca San Fernando como uno de los lugares donde celebrarlo. Esa singularidad ha hecho que no tengamos una competencia clara, y eso a pesar de que han sido muchas las ciudades que a lo largo de estos años se han ido sumando a esta celebración. Lo hemos conseguido esmerándonos en la planificación, la temática, una decoración cuidada y generando espacios donde haya cosas que hacer», afirmó la alcaldesa de la localidad, Patricia Cavada, en la presentación de la programación de esta edición. A raíz de los buenos resultados cosechados en La Isla, los municipios vecinos han querido seguirle la pista y han reforzado sus respectivas programaciones, así como mejorado la decoración de sus calles para no quedarse atrás.

Los artesanos sienten en sus manos el crecimiento de la fiesta

La 'competencia' entre municipios favorece a todos los agentes que forman parte del engranaje de la producción de la fiesta. «Las ciudades de alrededor no es que intenten copiar, sino que ven que la fiesta está en su apogeo, que tiene una buena actividad económica y que merece la pena esa apuesta», afirma Joaquín Lavilla, responsable de Horror Studio FX, una empresa isleña dedicada al cine, al maquillaje, a los efectos especiales y al espectáculo.

Desde hace dos meses, la carga de trabajo es desbordante. Este año, Joaquín y su equipo preparan los encargos tanto para los eventos que se llevarán a cabo en el CC Bahía Sur como para el pasacalles 'Piratas Malditos' que se celebrará en Chiclana. Él ha visto con sus propios ojos la evolución de Halloween en la provincia. «Hace unos años era solamente un día y había pocas celebraciones; sin embargo, ahora las administraciones, otras entidades e incluso los centros comerciales apuestan por una festividad que dura tres días», sostiene Joaquín Lavilla, que señala que la competitividad entre municipios beneficia directamente a su sector. «Nos viene bien porque así habrá más actividades y, por tanto, más contratos».

Decoración de Chiclana confeccionada por Decolor l.v

«Halloween está en auge», afirman los artesanos que confeccionan la decoración de las calles

Chiclana ya ha colocado la decoración de Halloween en la entrada de su Ayuntamiento, que ha sido confeccionada en los talleres de Decolor, una empresa chiclanera dedicada a la creación y fabricación de carrozas y figuras para cualquier ocasión o evento. «Halloween ha crecido mucho en pocos años en Chiclana», asegura Bernabé, uno de los socios de Decolor, quien argumenta que ya la decoración que solicita el Gobierno local no se limita a la portada del Ayuntamiento, sino que se extiende también a la plaza de Abastos o a carrozas para los pasacalles. «Está en auge ahora mismo». Para Decolor, Halloween se ha consagrado como una de las épocas más intensas del año, por detrás de la Navidad y casi al mismo nivel que Carnaval. «El aumento de la carga de trabajo por Halloween nos permite contratar a alguien más y nos da cierta estabilidad, es algo que ya cuentas con ello todos los años», resume.

Los comercios esperan aumentar sus ventas

Las tiendas de disfraces son, sin lugar a dudas, uno de los comercios que hacen su agosto durante las semanas previas a Halloween. Los escaparates se llenan de telarañas, calabazas y calaveras, aguardando a que los clientes crucen la puerta en busca del artículo de terror que lucirán la noche del 31 de octubre. Dulcería 17 es una de las tiendas que ya venden artículos de Halloween de todo tipo, pero sobre todo disfraces, como el de Miércoles o el payaso de IT. «Es un momento importante para nosotros. Halloween es una de las campañas fuertes, junto a Navidad y Carnaval», reconoce Inma García, gerente, que afirma que las ventas en su negocio se incrementan un 50% durante estas fechas.

En Cádiz, la programación anunciada por el Ayuntamiento ha sido recibida como una buena noticia para los comerciantes de extramuros, que por primera vez albergarán actividades. «Ya era hora. Nunca se ha hecho nada en extramuros y este año se va a hacer, así que nos parece estupendo. A ver la repercusión que tiene sobre el comercio de la zona, que esperamos que sea buena», afirma Marisa Ladera, gerente de la Asociación de Comerciantes de Extramuros de Cádiz. Sin embargo, en Cádiz, las sensaciones no son muy positivas. «La cosa está un poco regular. Estamos intentando aprovechar todas las campañas que vienen para subir un poco las ventas pero no sé si es que no hay dinero o qué», lamenta. Esta misma desazón siente Carmen, de Disfraces Carmen, una de las pocas tiendas de disfraces que hay en la ciudad. Ella no goza de la misma suerte que Dulcería 17.

Los comercios de extramuros, contentos con que llegue Halloween por primera vez

«El año pasado a estas alturas me iba mejor. Tenemos pocas expectativas para Halloween este año, también es verdad que aquí se celebra más la fiesta de los Tosantos», expresa Carmen, quien aun así espera vender más a última hora, pero «la cosa está paradita». La mayoría de las compras son a manos de los turistas, que compran disfraces sean o no de terror; mientras que «los gaditanos se niegan a Halloween». «Este año estoy viendo todo más apagado, parece que cada vez la gente tiene menos dinero. Sin embargo, los de fuera se vuelven locos cuando ven los precios».

Los hosteleros valoran positivamente la apuesta de La Isla

Otro de los sectores que agradece el refuerzo de la programación en los municipios es la hostelería. «Sacar a las personas de sus casas siempre es positivo», afirma Antonio de María, presidente de HORECA, quien pone en valor la firme apuesta del Ayuntamiento de San Fernando por Halloween, donde seguramente las terrazas de los bares se vean abarrotadas. «Este año creemos que va a ser el mejor año de todos los que se han celebrado en La Isla y va a haber un movimiento potente en la calle. No conozco a otro ayuntamiento que tenga una planificación tan importante«, sostiene el presidente de HORECA.

Por su parte, el presidente de la Asociación Isleña de Hostelería y Turismo (Asihtur), Juan López, explica que la festividad de Halloween también contribuye desde hacevarios años a dinamizar la actividad de bares, restaurantes y todo tipo de establecimientos hosteleros de San Fernando. «Nuestra ciudad se ha convertido en todo un referente en cuanto a Halloween se refiere y atrae a muchos visitantes a San Fernando que terminan llenando las terrazas y locales de los establecimientos hosteleros para disfrutar de la gastronomía local. Y son muchos los que se se suman a la fiesta y adornan sus establecimientos», indica el responsable de este colectivo.

Por otro lado, López insiste en la necesidad de que el gobierno local no concentre las actividades en el centro de la ciudad y reserve algunas para barriadas más lejanas con el objeto de beneficiar también a los vecinos, comercios y hosteleros de estas zonas. «Entendemos que las principales actividades municipales en torno a Halloween no deberían de limitarse al centro y que es necesario que la fiesta también llegue a otros barrios, que también necesitan de esta dinamización», concluye el presidente.

Por otra parte, el presidente de HORECA lamenta que la incidencia en el sector hotelero en Cádiz será prácticamente la misma que en cualquier otro fin de semana, debido precisamente a que la fiesta ha tocado este año en viernes y sábado.