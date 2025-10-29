Un pueblo de Cádiz celebrará Halloween con un laberinto del terror: la actividad será gratuita y está pensada para niños y adultos

La provincia de Cádiz se prepara ya para la celebración de Halloween. Un gran número de municipios gaditanos contarán con un amplio programa de actividades que tendrán al terror como principal protagonista. Es el caso de Chiclana de la Frontera, que este año volverá a realizar su tradicional Laberinto del Terror.

Se trata de una actividad que consiste en atravesar un laberinto de varios metros cuadrados decorado con elementos terroríficos. Los valientes que se atrevan a intentar cruzarlo, además, se podrían llevar algún que otro susto, pues todo el recorrido contará con la presencia de personajes caracterizados con disfraces de miedo.

Cuándo y dónde es el laberinto del terror

Como ha informado Francisco Javier Query, concejal de fiestas, juventud y turismo del Ayuntamiento de Chiclana, la tercera edición del Laberinto del Terror tendrá lugar el próximo viernes 31 de octubre en las instalaciones del Colegio Maestro Aparcero, en horario de 19:00 a 21:00 horas.

La actividad, además, contará con dos partes diferentes en función del nivel de terror que vivirán los participantes. La primera de ellas está pensada para los más pequeños y la segunda, para jóvenes y adultos. Todos ellos podrán realizar la actividad completamente gratis.

El éxito de los años anteriores

Francisco Javier Query ha querido destacar el gran éxito de la actividad durante las dos ediciones anteriores y se ha mostrado muy ilusionado con esta nueva edición, donde los participantes volverán a vivir una experiencia terrorífica.

«Fue un éxito, totalmente. A los niños, a las niñas, a los jóvenes, a los mayores… a todo el mundo le encantó. Ha sido un éxito total estos dos años atrás y este tercero no va a ser menos», afirmó el concejal en unas declaraciones recientes concedidas a la televisión local de Chipiona.

Se trata de un plan muy interesante para las personas que estén cerca de Chiclana el próximo viernes 31 y quieran disfrutar de una experiencia terrorífica única. La actividad, además, es gratuita y está pensada para niños y adultos.