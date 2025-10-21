San Fernando ya tiene su disfraz de Halloween preparado: fechas y actividades

San Fernando se viste de terror para celebrar una de las fechas marcadas en rojo en su calendario: Halloween. En los últimos años, la ciudad se ha consolidado como la capital provincial de una fiesta que atrae cada vez a más visitantes, no solo de la Bahía, sino también de otros puntos de España. «Halloween es una de las celebraciones que más nos diferencia», ha manifestado Patricia Cavada, alcaldesa de San Fernando. El binomio San Fernando-Halloween ya es inseparable, gracias tanto a la apuesta del Ayuntamiento por convertir los eventos en una de sus principales bazas turísticas como a la implicación del tejido social en su celebración. La Isla, al igual que con Navidad, Semana Santa o Carnaval, se engalana para atraer a miles de visitantes dispuestos sumergirse en el terror de una nueva edición en la que los monstruos clásicos serán los protagonistas.

La fiesta del terror es un escaparate para la ciudad. «Halloween ha provocado que San Fernando tenga una visibilidad exterior y ha permitido que la gente se quede y que también numerosas personas de toda Andalucía vengan a la ciudad», ha afirmado la alcaldesa en la presentación del evento. La firme apuesta por potenciar el evento ha provocado que la ciudadanía relacione a la ciudad con Halloween. «Hemos conseguido que la gente identifique Halloween con San Fernando», ha explicado Cavada, que ha puesto como ejemplo de ello que en el buscador de Google aparece San Fernando como uno de los lugares donde celebrar esta fiesta. Según la regidora, haber posicionado a San Fernando en el podio de las ciudades donde disfrutar de Halloween ha sido fruto del cuidado del concepto, la planificación, la decoración o la organización de espacios donde los isleños y visitantes pueden disfrutar.

Además, ha sacado pecho por haber conseguido que la noche más terrorífica del año sea «absolutamente familiar». «Dejamos a un lado ese Halloween del gamberreo, de la tensión del susto en la calle, para apostar por una fiesta absolutamente segura, participativa y pensada para disfruta en familia», ha reconocido.

Los monstruos clásicos, protagonistas de la temática

Si en años anteriores el universo de Harry Potter o La noche de los muertos mejicana fueron los protagonistas, esta edición girará en torno a los monstruos clásicos, como el Conde Drácula, el monstruo de Frankenstein, la Momia o el Hombre Lobo. Una propuesta que permitirá mantener una «estética unificada» y adaptar toda la programación a ese imaginario.

El cartel ha sido también presentado. En él se muestra a una niña que le planta cara a un gran monstruo, una representación de la «lucha que tenemos contra nuestros propios miedos».

Por otra parte, la alcaldesa de San Fernando ha hecho referencia a la gran implicación de los vecinos y vecinas en la noche de Halloween. Son muchas las asociaciones vecinales que preparan durante semanas actividades como casas del terror para el disfrute de todos. De esta manera, aumenta todavía más la oferta y las posibilidades de entretenimiento para los isleños y visitantes. «San Fernando es una ciudad que se vuelca. Nuestras entidades vecinales llevan ya semanas preparando también todas esas actividades que van a acoger gran parte de la afluencia del público».

Parque Almirante Laulhé, principal novedad

La programación se dispersa por todo el núcleo urbano de la ciudad. En primer lugar, la alameda Moreno de Guerra va a albergar un museo viviente en el que los visitantes podrán ver de cerca a los monstruos clásicos en una experiencia completamente inmersiva. También lo será el cine de terror en el que se habrá convertido el clásico Cine Alameda, donde se podrán visualizar las mejores escenas de miedo del cine clásico. «Será todo una experiencia inmersiva, desde el acceso a la taquilla hasta los acomodadores especiales que habrá para indicarnos dónde debemos situarnos».

La principal novedad es el uso del parque Almirante Laulhé como espacio donde desarrollar actividades en Halloween. El motivo, la necesidad de un lugar amplio que permita acoger a un «gran volumen de personas». «Nos permite tener actividades que puedan acoger a un gran número de personas a la vez». El parque se convertirá en el Hotel Transilvania, orientado, sobre todo, a los más pequeños de la casa. Pero también habrá hueco para el comercio. Entre photocall, talleres y atracciones infantiles clásicas, habrá un mercadillo de brujas donde se podrán comprar artesanías.

Hablar de un evento en San Fernando es hacerlo de la plaza del Rey, el centro neurálgico y el corazón que permite albergar a miles de personas en cada fecha señalada, presidido por la monumental portada del Ayuntamiento, que se viste de gala según la ocasión. Y esta edición de Halloween no va a ser menos. «Unos tentáculos gigantes estarán presentes en la fachada del ayuntamiento, con una decoración también tenebrosa en las ventanas. El atrio, los arcos y todo el espacio irá tematizado para, precisamente, ambientar este espacio, junto con las columnas que sujetan los toldos», ha explicado la regidora isleña. Además, en la plaza del Rey habrá un escenario donde se celebrará 'Halloween, el Musical Familiar' y también uno de los momentos más esperados del fin de semana: el concierto Candlelight, en el que, en la noche del 1 de noviembre, un cuarteto de cuerda tocará rodeado de más de 3.000 velas en el escenario.

La plaza de la Iglesia también contará con decoración especial, tanto en columpios como en árboles. Cabe destacar que, desde el 25 de octubre, habrá una serie de photocalls repartidos por todo el recorrido peatonal de nuestra ciudad. «Un mural de personas desaparecidas, aulas de monstruos, muro de rostros ensangrentados, ataúdes o un caballo tenebroso, van a estar en los distintos photocall que van a permitir a las personas, pues, poder utilizarlo como espacio para hacerse fotografías y disfrutar, sobre todo, con los más pequeños. Además, la ciudad tendrá una señalización específica para poder marcar y guiar a las personas que acudan a los distintos puntos clave de Halloween en nuestra ciudad», ha explicado Cavada.

Halloween, clave para la dinamización

En los últimos años, San Fernando se ha caracterizado por hacer de los eventos su principal atractivo turístico. Miles de personas de los municipios cercanos deciden visitar la ciudad en fechas marcadas en el calendario, un hecho que genera riqueza en el tejido económico de la localidad. «El calendario municipal nos permite una dinamización enorme de la ciudad. Es una locomotora que genera una mayor actividad en todos los ámbitos, desde la hostelería hasta las empresas proveedoras que desarrollan el evento y el comercio», ha afirmado Patricia Cavada. En 2023, dado que el año pasado se tuvo que suspender la fiesta debido a la DANA, San Fernando recibió más de 50.000 visitas durante seis días que se tradujeron en un impacto económico global de 4,5 millones de euros. Para esta edición, en la que se espera una mayor afluencia de personas, Patricia Cavada ha asegurado que se estima un gasto medio por persona de unos 30 euros.

Programación

La programación arrancará el 30 de octubre y finalizará el domingo 2 de noviembre. El pistoletazo de salida, aunque desde el 25 de octubre ya se podrá ver la ciudad totalmente decorada, se dará en el Parque Almirante Laulhé con el mercadillo de 'La Noche de las Brujas' y todo lo que tiene que ver con la actividad de 'Halloween Kids'.

El día importante será el 31 de octubre. Esa noche se podrá disfruta del museo viviente de la alameda Moreno de Guerra, del cine de terror del Cine Alameda, del concierto 'Halloween, el Musical Familiar' en la Plaza del Rey y de la representación de 'Doña Inés, guía espiritual de Don Juan' en el Castillo de San Romualdo. Además, en Bahía Sur, se llevarán a cabo jornadas de magia, pasacalles y concursos; pero, sobre todo, uno de los eventos más esperados por la juventud, el concierto especial 'Malditxs Halloween Night Fest', encabezado por Omar Montes.

El 1 de noviembre estará marcado por el concurso de las calabazas, que se celebrar en el Parque Almirante Laulhé; mientras que en la Plaza del Rey se llevará a cabo el concierto Candlelight.

El domingo 2 de octubre será el día para poder fotografiarse con toda la decoración de la ciudad. «Los espacios estarán disponibles para poder hacernos fotos», ha reconocido Cavada. Además, se volverá a celebrar el concurso de cortos '90 segundos de terror', que cada vez gana más notoriedad, incluso fuera de la provincia. A toda la programación de Halloween 2025, hay que sumar las rutas de los misterios que se realizan desde el pasado día 2 de octubre y que se prolongarán hasta el 30 de este mismo mes.

De esta manera, San Fernando potencia su apuesta por Halloween para revalidar el hecho de ser la capital del terror en la provincia.

