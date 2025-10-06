Llega la Superluna de la Cosecha 2025: cuándo es y cuál es la mejor hora para verla

Como ocurre cada año, el inicio del mes de octubre trae consigo un evento astronómico muy esperado. Se trata de la Superluna de la Cosecha, una de las lunas llenas más conocidas. Hablamos de un fenómeno que siempre tiene lugar durante esta época del año y que simboliza el cambio de estación, que, en este caso, tuvo lugar el pasado 22 de septiembre.

Durante el momento en el que se produzca este acontecimiento, la luna tendrá un tamaño y un brillo mucho mayor al habitual, componiendo una imagen de gran belleza que se podrá disfrutar en todo el país. Sobre todo, en la provincia de Cádiz, cuya ubicación geográfica hace que sea uno de los mejores lugares de toda España para ver la Superluna.

¿Qué es la Superluna de la Cosecha?

La Superluna de la Cosecha es un evento que se produce cuando la luna llena coincide con el punto de su órbita más cercano a la Tierra. Esto hace que nuestro satélite se vea un 14% más grande y un 30% más luminoso. La luna, además, suele verse con un color más anaranjado o incluso rojizo cuando se produce este fenómeno.

En cuanto a su nombre, este evento se conoce como Superluna de la Cosecha por una tradición agrícola del norte de Europa y América. Cuando no existía iluminación artificial, los agricultores y campesinos aprovechaban la luz que desprendía la luna durante esta noche para poder recoger sus cosechas. El evento, además, servía para marcar el final del verano y el inicio del otoño.

Imagen de la Superluna de la Cosecha la voz

Cuándo se podrá ver

La Superluna de la Cosecha 2025 se podrá ver en España durante la madrugada del lunes 6 al martes 7 de octubre. El mejor momento para verla, según el Instituto Geográfico Nacional (IGN), será a las 05:47 horas de la madrugada, cuando la luna alcanzará su máximo punto de iluminación.

El evento se podrá ver en prácticamente toda España, aunque la provincia de Cádiz, al ser una zona costera, será uno de los puntos de mejor visibilidad de toda la península. También es fundamental que el cielo esté completamente despejado, pues sólo así se podría observar la Superluna en todo su esplendor.