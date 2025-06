¿Qué es un eclipse total de sol? Así es el fenómeno que sólo se podrá ver en la provincia de Cádiz

«Cádiz será epicentro mundial con el eclipse total de sol de 2027: hay que prepararse ya». Son palabras del astrofísico gaditano Javier Parra a este periódico hace alrededor de un año.

Parra lanzó el guante y no se está recogiendo por parte de los ayuntamientos de la provincia. Ninguno parece querer contar con sus amplios conocimientos y experiencia en la materia, aunque ayer Chiclana anunciaba que movía ficha y adelantaba que comienza a prepararse para lo que ocurrirá dentro de prácticamente dos años.

Y no será poco. El lunes 2 de agosto de 2027 Chiclana, al igual que otros puntos de la provincia gaditana, tendrá la oportunidad de vivir un eclipse total de sol: un fenómeno excepcional como no se veía en Cádiz desde el año 1870 y que no se repetirá hasta 2053.

Explicaba Parra: «En 2027 sólo pasa por el Estrecho y acabará en países de Oriente Medio. Nos podemos convertir en el epicentro del mundo en cuanto a espectáculo, no sólo hablamos de astronomía, también de turismo. Y en 2028, turno para un eclipse alunar: no será total en España, se verá bien en Australia, y allí iremos«.

Y añadía: «Vamos a ser unos auténticos privilegiados en ver durante tres años un fenómeno brutal. En Estados Unidos se han visto colapsados y por eso los expertos estamos preparando el tema desde ya, vamos con retraso en España. Quien va a ver esos eclipses sale una semana antes y se va una semana después: se invierte tiempo y dinero. Si lo hacemos bien puede ser tremendo a nivel mundial: nos van a seguir desde todo el planeta. Está previsto que el eclipse de sol de 2027 dure casi seis minutos, eso es una barbaridad. Se hacen estudios también sociológicos con los eclipses, experimentos sobre los sonidos... He estado en la selva y la selva se ha quedado en silencio durante el eclipse, en silencio sepulcral. Es algo sobrecogedor, se hace de noche«.

Eclipse total solar

Ante todo esto, cabe preguntarse: ¿Qué es un eclipse total de sol? No todos los eclipses solares son iguales. La porción del sol que cubre la luna determina si el eclipse es parcial, anular o total.

Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando completamente la luz solar y causando que el cielo se oscurezca como si fuera la noche. La totalidad, cuando el sol está completamente oculto, puede durar desde unos segundos hasta más de siete minutos. Este evento es visible solo desde una franja de la Tierra llamada 'banda de totalidad'.

«Un eclipse solar ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando total o parcialmente nuestra vista del sol y proyectando una sombra en la tierra. Un eclipse solar solo puede ocurrir durante el día. Si has visto un eclipse por la noche, entonces has visto un eclipse lunar«, se explica por parte de Exploratorium.

«Un eclipse solar total es cuando la luna bloquea completamente nuestra vista del sol, revelando la atmósfera exterior del sol, o corona. Un eclipse solar total se produce cuando la luna se coloca con precisión entre el sol y la tierra, lo que hace que la sombra de la luna caiga sobre la tierra. Si estás en medio de esta sombra (la umbra), la vista del sol quedará completamente bloqueada por la luna, permitiéndote ver la atmósfera exterior del sol (la corona). Si te encuentras en cualquier lugar dentro de la sombra parcial significativamente más grande (la penumbra), verás un eclipse parcial«, se añade.

Datos a tener en cuenta

-Se producen, en promedio, cada 18 meses. Desde un mismo lugar en la tierra, podrías ver uno aproximadamente cada 300 a 400 años.

-El período de tiempo en el que el sol está completamente oculto por la luna se denomina totalidad. Puede durar desde unos segundos hasta más de siete minutos. Durante esta fase, puedes quitarte las gafas para eclipses y mirar la corona del sol de forma segura, ya que es solo tan brillante como la luna llena.

-El área donde la umbra toca la tierra se denomina la franja de la totalidad. Tiene solo 100 millas de ancho y 10.000 millas de largo. Debes estar dentro de esta franja para ver el eclipse.

-La sombra de la luna viaja por la tierra a más de 1.000 millas por hora durante el eclipse

-Si estuvieras de pie en la luna (u orbitando la tierra en una estación espacial), podrías ver una sombra oscura que pasa sobre la tierra.